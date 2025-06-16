https://ria.ru/20250616/ptsr-testirovanie-2023141918.html

В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ

В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025

В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ

ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:05:00+03:00

2025-06-16T15:05:00+03:00

2025-06-16T15:10:00+03:00

пмэф — 2025

пулково (аэропорт)

пцр-тест

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник пройти обследование на COVID-19 можно с 10.00 до 23.59. Во вторник и среду сдать ПЦР-тест в торговом комплексе можно с 08.00 до 23.00. Как ранее сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс", для участия в ПМЭФ-2025 обязательно обследование на COVID-19, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни форума. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

пулково (аэропорт), пцр-тест, санкт-петербург