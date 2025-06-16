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В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
15:05 16.06.2025 (обновлено: 15:10 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ptsr-testirovanie-2023141918.html
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ
ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:05:00+03:00
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пмэф — 2025
пулково (аэропорт)
пцр-тест
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник пройти обследование на COVID-19 можно с 10.00 до 23.59. Во вторник и среду сдать ПЦР-тест в торговом комплексе можно с 08.00 до 23.00. Как ранее сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс", для участия в ПМЭФ-2025 обязательно обследование на COVID-19, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни форума. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html
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пулково (аэропорт), пцр-тест, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, Пулково (аэропорт), ПЦР-тест, Санкт-Петербург
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ

ПЦР-тестирование для участников и гостей ПМЭФ-2025 началось в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник пройти обследование на COVID-19 можно с 10.00 до 23.59. Во вторник и среду сдать ПЦР-тест в торговом комплексе можно с 08.00 до 23.00.
Как ранее сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс", для участия в ПМЭФ-2025 обязательно обследование на COVID-19, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни форума.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ожидание в аэропорту - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ
Вчера, 14:28
 
ПМЭФ — 2025Пулково (аэропорт)ПЦР-тестСанкт-Петербург
 
 
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