https://ria.ru/20250616/ptsr-testirovanie-2023141918.html
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ
ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:05:00+03:00
2025-06-16T15:05:00+03:00
2025-06-16T15:10:00+03:00
пмэф — 2025
пулково (аэропорт)
пцр-тест
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник пройти обследование на COVID-19 можно с 10.00 до 23.59. Во вторник и среду сдать ПЦР-тест в торговом комплексе можно с 08.00 до 23.00. Как ранее сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс", для участия в ПМЭФ-2025 обязательно обследование на COVID-19, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни форума. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), пцр-тест, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, Пулково (аэропорт), ПЦР-тест, Санкт-Петербург
В Пулково началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ
ПЦР-тестирование для участников и гостей ПМЭФ-2025 началось в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПЦР-тестирование для участников и гостей Петербургского международного экономического форума началось в торговом комплексе "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник пройти обследование на COVID-19 можно с 10.00 до 23.59. Во вторник и среду сдать ПЦР-тест в торговом комплексе можно с 08.00 до 23.00.
Как ранее сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс", для участия в ПМЭФ-2025 обязательно обследование на COVID-19, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни форума.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.