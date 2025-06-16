Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР
СВР: Киев и Лондон готовят несколько вариантов провокаций в Балтийском море
© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО во время учений в Балтийском море
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО во время учений в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
Инсценировка торпедной атаки
- Один из сценариев предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США.
- Киевский режим уже передал британцам торпеды советского и российского производства.
- Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского судна, а одна не сработает и ее представят общественности как доказательство "злонамеренной активности" России.
- Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя.
Инсценировка с минами
- Другой сценарий предполагает обнаружение в водах Балтики российских якорных мин:
«
"Совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути".
Теракты на ж/д и удары по аэродромам
- Лондон занимается разработкой и оперативным обеспечением подрывных акций, а украинские спецслужбы выступают исполнителями:
«
"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня".
Новые диверсии
- СВР располагает данными о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий.
- Основные цели: добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения военной помощи Киеву.
- Режим Владимира Зеленского из-за увеличения проблем ВСУ на фронте намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России.
- СБУ и Главному управлению разведки Минобороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых провокаций.