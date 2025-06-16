https://ria.ru/20250616/provokatsii-2023136896.html

Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР

Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025

Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР

Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс, сообщило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:48:00+03:00

2025-06-16T14:48:00+03:00

2025-06-16T15:47:00+03:00

лондон

балтийское море

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

киев

в мире

военно-морские силы сша

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.Инсценировка торпедной атаки Инсценировка с минами"Совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути".Теракты на ж/д и удары по аэродромам"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня".Новые диверсии

https://ria.ru/20250605/fsb-2021016244.html

https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html

https://ria.ru/20250602/ssha-2020476188.html

https://ria.ru/20250418/agent-2011982283.html

лондон

балтийское море

киев

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лондон, балтийское море, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), киев, в мире, военно-морские силы сша, россия, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский