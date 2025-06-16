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Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
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14:48 16.06.2025 (обновлено: 15:47 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/provokatsii-2023136896.html
Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР
Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР
Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс, сообщило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:48:00+03:00
2025-06-16T15:47:00+03:00
лондон
балтийское море
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
киев
в мире
военно-морские силы сша
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.Инсценировка торпедной атаки Инсценировка с минами"Совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути".Теракты на ж/д и удары по аэродромам&quot;Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня&quot;.Новые диверсии
https://ria.ru/20250605/fsb-2021016244.html
https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html
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лондон
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лондон, балтийское море, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), киев, в мире, военно-морские силы сша, россия, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский
Лондон, Балтийское море, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Киев, В мире, Военно-морские силы США, Россия, Воздушно-космические силы России, Владимир Зеленский
Киев и Лондон готовят провокации в акватории Балтийского моря, заявила СВР

СВР: Киев и Лондон готовят несколько вариантов провокаций в Балтийском море

© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО во время учений в Балтийском море
Корабли НАТО во время учений в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО во время учений в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

Инсценировка торпедной атаки

  • Один из сценариев предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США.
  • Киевский режим уже передал британцам торпеды советского и российского производства.
  • Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского судна, а одна не сработает и ее представят общественности как доказательство "злонамеренной активности" России.
  • Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя.
Заявление ФСБ о роли Британии в мировых кризисах - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО
5 июня, 08:46

Инсценировка с минами

  • Другой сценарий предполагает обнаружение в водах Балтики российских якорных мин:
«
"Совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
10 июня, 09:48

Теракты на ж/д и удары по аэродромам

  • Лондон занимается разработкой и оперативным обеспечением подрывных акций, а украинские спецслужбы выступают исполнителями:
«

"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня".

Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Хегсет получал регулярную информацию о диверсии ВСУ в России, сообщают СМИ
2 июня, 15:25

Новые диверсии

  • СВР располагает данными о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий.
  • Основные цели: добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения военной помощи Киеву.
  • Режим Владимира Зеленского из-за увеличения проблем ВСУ на фронте намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России.
  • СБУ и Главному управлению разведки Минобороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых провокаций.
Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии
18 апреля, 10:16
 
ЛондонБалтийское мореСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)КиевВ миреВоенно-морские силы СШАРоссияВоздушно-космические силы РоссииВладимир Зеленский
 
 
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