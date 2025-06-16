https://ria.ru/20250616/provokatsii-2023132792.html

В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России

В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России - РИА Новости, 16.06.2025

В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России

Киевский режим совместно с Европой готовит изощренные провокации, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:37:00+03:00

2025-06-16T14:37:00+03:00

2025-06-16T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Киевский режим совместно с Европой готовит изощренные провокации, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Украина и Европа готовят изощренные провокации против России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250612/es-2022560790.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, украина, европа, в мире