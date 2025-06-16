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В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России - РИА Новости, 16.06.2025
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14:37 16.06.2025 (обновлено: 14:45 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/provokatsii-2023132792.html
В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России
В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России - РИА Новости, 16.06.2025
В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России
Киевский режим совместно с Европой готовит изощренные провокации, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Киевский режим совместно с Европой готовит изощренные провокации, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Украина и Европа готовят изощренные провокации против России", - говорится в сообщении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, украина, европа, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Украина, Европа, В мире
В СВР рассказали об изощренных провокациях Украины и Европы против России

СВР: Украина и Европа готовят изощренные провокации против России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Киевский режим совместно с Европой готовит изощренные провокации, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Украина и Европа готовят изощренные провокации против России", - говорится в сообщении.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияУкраинаЕвропаВ мире
 
 
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