https://ria.ru/20250616/priamurja-2023040046.html

В Приамурье впервые начнут готовить командиров подразделений БПЛА

В Приамурье впервые начнут готовить командиров подразделений БПЛА - РИА Новости, 16.06.2025

В Приамурье впервые начнут готовить командиров подразделений БПЛА

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) в Благовещенске Амурской области впервые с этого учебного года начнёт готовить командиров... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:14:00+03:00

2025-06-16T07:14:00+03:00

2025-06-16T07:15:00+03:00

безопасность

благовещенск

амурская область

украина

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) в Благовещенске Амурской области впервые с этого учебного года начнёт готовить командиров беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В 2025 году в вузе рассмотрят порядка тысячи рапортов от абитуриентов. Испытания пройдут в несколько потоков. Кроме результатов ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию от будущих курсантов потребуется пройти медкомиссию, экзамен по физической подготовке и профотбор. "Новшеством этого года стало начало обучения по перспективной специальности - командира подразделения БПЛА. Это новшество стало необходимостью и введено исходя из суровых реальностей современного боя и боевого опыта, полученного нашими подразделениями в зоне СВО... Кроме того, будет изучаться применение БПЛА не только воздушного применения, но и наземных роботов различного назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что у многих абитуриентов близкие родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине. Кроме военного образования в вузе получают еще и гражданскую специальность. ДВОКУ готовит командиров для мотострелковых, горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья.

https://ria.ru/20250408/belousov-2010052260.html

благовещенск

амурская область

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безопасность, благовещенск, амурская область, украина