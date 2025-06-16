https://ria.ru/20250616/pozhar-2023041625.html

На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье

На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье - РИА Новости, 16.06.2025

На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье

Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:43:00+03:00

2025-06-16T07:43:00+03:00

2025-06-16T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. "Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250616/kiev-2023028115.html

запорожье

россия

киев

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запорожье, россия, киев, вооруженные силы украины