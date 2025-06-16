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На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/pozhar-2023041625.html
На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье
На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье - РИА Новости, 16.06.2025
На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье
Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T07:43:00+03:00
2025-06-16T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. "Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье
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запорожье, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о пожаре на промпредприятии в Запорожье

Глава ОВА Федоров: на промпредприятии в Запорожье произошел пожар

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
"Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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