https://ria.ru/20250616/postradavshie-2023050411.html
После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек
После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек - РИА Новости, 16.06.2025
После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек
Семеро из девяти пострадавших в ДТП во Владимирской области госпитализированы, один из них находится в реанимации, сообщило министерство здравоохранения региона РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:11:00+03:00
2025-06-16T09:11:00+03:00
2025-06-16T09:11:00+03:00
происшествия
владимирская область
вязниковский район
россия
renault s.a
renault clio
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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Семеро из девяти пострадавших в ДТП во Владимирской области госпитализированы, один из них находится в реанимации, сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. Ранее УМВД Владимирской области сообщало, что около 1.25 на 290-м километре федеральной автодороги М7 "Волга" в Вязниковском районе произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту "Чебоксары – Москва". По данным ГУМЧС, три человека погибли, девять пострадали. Прокуратура региона отмечала, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). "Девять взрослых бригадами скорой медицинской помощи с травмами и ушибами доставлены в ЦГБ города Коврова… Госпитализированы семь человек. Один находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Шестеро - в отделении травматологии в состоянии средней тяжести. Двоим оказана амбулаторная медицинская помощь", - сообщает минздрав области.
https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html
владимирская область
вязниковский район
россия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДТП во Владимирской области
Две легковушки, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, 3 человека погибли, 7 пострадали, сообщило УМВД по региону.
2025-06-16T09:11
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, вязниковский район, россия, renault s.a, renault clio
Происшествия, Владимирская область, Вязниковский район, Россия, Renault S.A, Renault Clio
После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек
Семеро из девяти пострадавших в ДТП во Владимирской области госпитализированы