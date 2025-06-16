https://ria.ru/20250616/postradavshie-2023050411.html

После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек

После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек - РИА Новости, 16.06.2025

После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек

Семеро из девяти пострадавших в ДТП во Владимирской области госпитализированы, один из них находится в реанимации, сообщило министерство здравоохранения региона РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:11:00+03:00

2025-06-16T09:11:00+03:00

2025-06-16T09:11:00+03:00

происшествия

владимирская область

вязниковский район

россия

renault s.a

renault clio

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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Семеро из девяти пострадавших в ДТП во Владимирской области госпитализированы, один из них находится в реанимации, сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. Ранее УМВД Владимирской области сообщало, что около 1.25 на 290-м километре федеральной автодороги М7 "Волга" в Вязниковском районе произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту "Чебоксары – Москва". По данным ГУМЧС, три человека погибли, девять пострадали. Прокуратура региона отмечала, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). "Девять взрослых бригадами скорой медицинской помощи с травмами и ушибами доставлены в ЦГБ города Коврова… Госпитализированы семь человек. Один находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Шестеро - в отделении травматологии в состоянии средней тяжести. Двоим оказана амбулаторная медицинская помощь", - сообщает минздрав области.

https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html

владимирская область

вязниковский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП во Владимирской области Две легковушки, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, 3 человека погибли, 7 пострадали, сообщило УМВД по региону. 2025-06-16T09:11 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область, вязниковский район, россия, renault s.a, renault clio