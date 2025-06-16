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Священник рассказал о малоизвестных фактах, связанных с Петровым постом - РИА Новости, 16.06.2025
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Религия
 
14:03 16.06.2025 (обновлено: 14:05 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/post-2023119353.html
Священник рассказал о малоизвестных фактах, связанных с Петровым постом
Священник рассказал о малоизвестных фактах, связанных с Петровым постом - РИА Новости, 16.06.2025
Священник рассказал о малоизвестных фактах, связанных с Петровым постом
Длившийся большую часть лета "компенсаторный" пост для тех, кто не постился перед Пасхой, существовал до появления Петрова поста, который в этом году начинается РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:03:00+03:00
2025-06-16T14:05:00+03:00
религия
религия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Длившийся большую часть лета "компенсаторный" пост для тех, кто не постился перед Пасхой, существовал до появления Петрова поста, который в этом году начинается 16 июня, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов. "Петров пост, как мы его знаем, оформился к концу первого тысячелетия после Рождества Христова. До того был компенсаторный пост для тех, кто по каким-то причинам не постился в пост Великий. Этот пост длился с воскресенья памяти всех святых до праздника Успения Божией Матери, то есть постились большую часть лета. Потом серединную часть этого компенсаторного поста перенесли на зиму, присоединив к Рождественскому посту. Так появились два отдельный поста: Петров и Успенский", - сказал Борисов. По церковному уставу, которым пользуются прежде всего в монастырях, во время Петрова поста мясная пища запрещена, а рыбу можно есть по вторникам, четвергам и в выходные. Также в Петров пост допускается спиртное: как говорят священники, в выходные дни дозволяется немного вина. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии. Они сформировались в древние времена в средиземноморском регионе с его особенной кухней, в том числе традицией винопития.
https://ria.ru/20250612/post-2022527602.html
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религия
Религия, Религия
Священник рассказал о малоизвестных фактах, связанных с Петровым постом

Священник Борисов: вместо Петрова поста существовал летний "компенсаторный" пост

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Богослужение в храме
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Длившийся большую часть лета "компенсаторный" пост для тех, кто не постился перед Пасхой, существовал до появления Петрова поста, который в этом году начинается 16 июня, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
"Петров пост, как мы его знаем, оформился к концу первого тысячелетия после Рождества Христова. До того был компенсаторный пост для тех, кто по каким-то причинам не постился в пост Великий. Этот пост длился с воскресенья памяти всех святых до праздника Успения Божией Матери, то есть постились большую часть лета. Потом серединную часть этого компенсаторного поста перенесли на зиму, присоединив к Рождественскому посту. Так появились два отдельный поста: Петров и Успенский", - сказал Борисов.
По церковному уставу, которым пользуются прежде всего в монастырях, во время Петрова поста мясная пища запрещена, а рыбу можно есть по вторникам, четвергам и в выходные. Также в Петров пост допускается спиртное: как говорят священники, в выходные дни дозволяется немного вина. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии. Они сформировались в древние времена в средиземноморском регионе с его особенной кухней, в том числе традицией винопития.
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