Посольство России в Израиле усилило режим работы
Посольство России в Израиле усилило режим работы на фоне эскалации
Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Посольство России в Израиле сейчас работает "в сложных условиях", оно усилило режим работы и находится в контакте с местными властями, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире "России 24".
"Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода из израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими", - сказал Викторов.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.