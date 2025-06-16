https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023061073.html

Посольство России в Израиле усилило режим работы

Посольство России в Израиле усилило режим работы - РИА Новости, 16.06.2025

Посольство России в Израиле усилило режим работы

Посольство России в Израиле сейчас работает "в сложных условиях", оно усилило режим работы и находится в контакте с местными властями, сообщил российский посол... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:22:00+03:00

2025-06-16T10:22:00+03:00

2025-06-16T10:29:00+03:00

в мире

россия

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Посольство России в Израиле сейчас работает "в сложных условиях", оно усилило режим работы и находится в контакте с местными властями, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире "России 24"."Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода из израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими", - сказал Викторов.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/ssha-2023061766.html

https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном