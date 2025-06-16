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Посольство России в Израиле усилило режим работы - РИА Новости, 16.06.2025
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10:22 16.06.2025 (обновлено: 10:29 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023061073.html
Посольство России в Израиле усилило режим работы
Посольство России в Израиле усилило режим работы - РИА Новости, 16.06.2025
Посольство России в Израиле усилило режим работы
Посольство России в Израиле сейчас работает "в сложных условиях", оно усилило режим работы и находится в контакте с местными властями, сообщил российский посол... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:22:00+03:00
2025-06-16T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Посольство России в Израиле сейчас работает "в сложных условиях", оно усилило режим работы и находится в контакте с местными властями, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире "России 24"."Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода из израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими", - сказал Викторов.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посольство России в Израиле усилило режим работы

Посольство России в Израиле усилило режим работы на фоне эскалации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Посольство России в Израиле сейчас работает "в сложных условиях", оно усилило режим работы и находится в контакте с местными властями, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире "России 24".
"Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода из израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими", - сказал Викторов.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News
Вчера, 10:24
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ближневосточный конфликт стер Европу с политической карты мира
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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