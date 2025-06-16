https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023043461.html

Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах

Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах - РИА Новости, 16.06.2025

Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах

Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения из-за ударов ракет со стороны Ирана вблизи комплекса, никто из персонала не пострадал, РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:10:00+03:00

2025-06-16T08:10:00+03:00

2025-06-16T10:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения из-за ударов ракет со стороны Ирана вблизи комплекса, никто из персонала не пострадал, сообщил американский посол Майк Хакаби в соцсети Х.Ранее портал Ynet сообщал о падении одной из ракет рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве."Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, однако пострадавших среди американского персонала нет", - написал посол.

https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, тель-авив, израиль