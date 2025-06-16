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Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах - РИА Новости, 16.06.2025
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08:10 16.06.2025 (обновлено: 10:05 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023043461.html
Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах
Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах - РИА Новости, 16.06.2025
Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах
Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения из-за ударов ракет со стороны Ирана вблизи комплекса, никто из персонала не пострадал, РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:10:00+03:00
2025-06-16T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения из-за ударов ракет со стороны Ирана вблизи комплекса, никто из персонала не пострадал, сообщил американский посол Майк Хакаби в соцсети Х.Ранее портал Ynet сообщал о падении одной из ракет рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве."Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, однако пострадавших среди американского персонала нет", - написал посол.
https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html
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в мире, сша, тель-авив, израиль
В мире, США, Тель-Авив, Израиль
Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах

Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ударах, пострадавших нет

© Кадр видео из соцсетейПовреждения в посольстве США в Тель-Авиве
Повреждения в посольстве США в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Повреждения в посольстве США в Тель-Авиве
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения из-за ударов ракет со стороны Ирана вблизи комплекса, никто из персонала не пострадал, сообщил американский посол Майк Хакаби в соцсети Х.
Ранее портал Ynet сообщал о падении одной из ракет рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве.
"Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, однако пострадавших среди американского персонала нет", - написал посол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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