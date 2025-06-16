https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023038552.html

СМИ: одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве

СМИ: одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве

Одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:38:00+03:00

2025-06-16T06:38:00+03:00

2025-06-16T06:41:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве, сообщает портал Ynet."Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве", - говорится в сообщении портала.При этом портал не отмечает, о ракете какой страны идет речь.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/izrail-2023037465.html

https://ria.ru/20250616/khayfa-2023037170.html

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в мире, сша, тель-авив, иран, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном