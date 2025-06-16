https://ria.ru/20250616/pokupka-2023026550.html

Россиянам назвали способ накопить на большую покупку

Россиянам назвали способ накопить на большую покупку - РИА Новости, 16.06.2025

Россиянам назвали способ накопить на большую покупку

Накопительный счет или депозит с доходностью не ниже 19% поможет накопить на большую покупку. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T02:17:00+03:00

2025-06-16T02:17:00+03:00

2025-06-16T09:39:00+03:00

экономика

андрей бархота

покупка

депозиты

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Накопительный счет или депозит с доходностью не ниже 19% поможет накопить на большую покупку. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Прежде чем приступать к накоплению эксперт посоветовал проанализировать динамику цены на желаемый товар. Если через полгода-год цена на него по вашему мнению может увеличится в пределах инфляции, можно начать копить средства. Если же по вашей оценке товар может подорожать на 30-40%, лучше купить его сейчас, взяв кредит или рассрочку. Поскольку темпы накопления могут заметно отставать от подорожания."Если же вы решили копить, можно рассмотреть накопительный счет или депозит с доходностью не ниже, чем ключевая ставка минус один процентный пункт. То есть на сегодняшний день выгодными будут счета или депозиты с доходом не ниже 19%. Для опытных инвесторов подойдут также вложения в первоклассные облигации ", — указал Бархота.Помимо этого стоит регулярно следить за ценами на желаемый товар. Бывают случаи, когда на маркетплейсах продукция начинает продаваться с большей скидкой, чем в фирменном магазине. Если стоимость товара вас устраивает, можно снять деньги, которые у вас уже накоплены, а недостающие средства добавить с кредитной карты.

https://ria.ru/20250606/vklady-2021204984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, андрей бархота, покупка, депозиты