https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023188491.html

Единый стандарт размещения контейнеров морского типа появится в Подмосковье

Единый стандарт размещения контейнеров морского типа появится в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2025

Единый стандарт размещения контейнеров морского типа появится в Подмосковье

Единый стандарт размещения контейнеров морского типа начнет действовать в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:51:00+03:00

2025-06-16T18:51:00+03:00

2025-06-16T18:51:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Единый стандарт размещения контейнеров морского типа начнет действовать в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Требования, которые будут введены для таких контейнерных площадок, обсудили на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. "Сегодня контейнерная торговля в наших “сухих” портах - самая заметная в стране. То есть большего количества контейнеров, которые прибывают сложно найти. И поскольку их экспорт кратно меньше, мы увидели, что такие контейнеры используются для организации стихийных контейнерных складов. А это – недопустимо, в первую очередь с точки зрения безопасности. На совещании с правоохранительным блоком мы обсуждали систематизацию нормативных документов и приведение в соответствие всего, что предполагает цивилизованную логистическую деятельность. Наша задача - убрать все то, что не соответствует букве закона", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также обратил внимание на то, что крупные таможенные логистические центры (ТЛЦ), имеющие недвижимость и платящие налоги, получат право использовать такие контейнеры на территории, которая, в частности, обслуживается системой "Безопасный регион". Однако это относится к тем, кто ведет законный бизнес. На данный момент сотрудники мунземконтроля и МВД обследовали 316 участков, на 244 из них было выявлено расположение контейнеров. Большинство участков работает с нарушениями: на 82 земля используется не по целевому назначению, на четырех обнаружено нарушение миграционного режима, на 233 – отсутствует согласование на съезды и примыкания к дороге. Кроме того, все 358 компаний, которые используют эти участки для размещения морских контейнеров, не платят с этого налоги. Воробьев добавил, что выявлены 244 контейнерные площадки в 37 муниципалитетах. Многие из них находятся в неподобающем состоянии. В этой связи правовое управление, главное управление региональной безопасности Подмосковья (ГУРБ) и региональный Мининвест проведут работу совместно с главами и их командами. Основная цель – сделать этот бизнес легальным и предсказуемым. На сегодняшний день в регионе действует три крупных ТЛЦ, еще два – строятся. Регион обеспечивает 25% всего грузооборота страны – 1,8 миллиона двадцатифутовых контейнеров (TEU) только в прошлом году, и с каждым годом их количество будет расти. Таким образом, новый стандарт размещения контейнерных площадок (контейнеров морского типа) в Подмосковье заключается в том, что необходима регистрация всех контейнерных площадок, регистрация права собственности на земельный участок или договор аренды на 25 лет, а также правильное целевое назначение. Также требуется железнодорожное примыкание к станции или технические условия или съезд к федеральным трассам, наличие договора на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами и материально-техническое обеспечение площадки.

https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023186618.html

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московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев