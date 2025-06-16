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Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 16.06.2025
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Новости Подмосковья
 
18:46 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023186618.html
Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 16.06.2025
Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Более 6,1 тысячи пассажиров воспользовались водными маршрутами в Московской области с момента запуска речной навигации, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:46:00+03:00
2025-06-16T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 6,1 тысячи пассажиров воспользовались водными маршрутами в Московской области с момента запуска речной навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове. "В Подмосковье в этом году продолжает расти количество пользователей речных маршрутов. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 7,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — всего маршрутами воспользовались свыше 6,1 тысячи пассажиров", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что основной прирост зафиксирован на маршруте в Серпухове благодаря запуску дополнительного кругорейса — 2 тысячи пассажиров. С 1 мая маршрутами в Лыткарине воспользовались более 3,4 тысячи пассажиров, а в Коломне — свыше 600. В Лыткарине катер "Стриж" курсирует по маршруту от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за 5 минут. Навигация продлится до 20 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" перевозит пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая 4 километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
https://ria.ru/20250616/ege-2023178266.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Более 6,1 тысячи человек воспользовались водными маршрутами в Московской области

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиРечные маршруты Подмосковья
Речные маршруты Подмосковья - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Речные маршруты Подмосковья
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 6,1 тысячи пассажиров воспользовались водными маршрутами в Московской области с момента запуска речной навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове.
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"В Подмосковье в этом году продолжает расти количество пользователей речных маршрутов. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 7,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — всего маршрутами воспользовались свыше 6,1 тысячи пассажиров", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что основной прирост зафиксирован на маршруте в Серпухове благодаря запуску дополнительного кругорейса — 2 тысячи пассажиров.
С 1 мая маршрутами в Лыткарине воспользовались более 3,4 тысячи пассажиров, а в Коломне — свыше 600.
В Лыткарине катер "Стриж" курсирует по маршруту от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за 5 минут. Навигация продлится до 20 ноября.
В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" перевозит пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая 4 километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
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