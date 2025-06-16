https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023186618.html

Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 16.06.2025

Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Более 6,1 тысячи пассажиров воспользовались водными маршрутами в Московской области с момента запуска речной навигации, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:46:00+03:00

2025-06-16T18:46:00+03:00

2025-06-16T18:46:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 6,1 тысячи пассажиров воспользовались водными маршрутами в Московской области с момента запуска речной навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове. "В Подмосковье в этом году продолжает расти количество пользователей речных маршрутов. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 7,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — всего маршрутами воспользовались свыше 6,1 тысячи пассажиров", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что основной прирост зафиксирован на маршруте в Серпухове благодаря запуску дополнительного кругорейса — 2 тысячи пассажиров. С 1 мая маршрутами в Лыткарине воспользовались более 3,4 тысячи пассажиров, а в Коломне — свыше 600. В Лыткарине катер "Стриж" курсирует по маршруту от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за 5 минут. Навигация продлится до 20 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" перевозит пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая 4 километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

https://ria.ru/20250616/ege-2023178266.html

https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023113559.html

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московская область (подмосковье)