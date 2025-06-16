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Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн - РИА Новости, 16.06.2025
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:44 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023114835.html
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн - РИА Новости, 16.06.2025
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн
Сотрудники, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях Московской области и не имеют своего жилья в регионе, смогут подать РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:44:00+03:00
2025-06-16T13:44:00+03:00
новости подмосковья
общество
жилье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях Московской области и не имеют своего жилья в регионе, смогут подать заявку на служебную квартиру онлайн, жилплощадь предоставляется из специализированного муниципального фонда, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "В Московской области упростили получение служебного жилья. Теперь для подачи заявления не нужно посещать администрацию муниципалитета, достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал. В случае положительного решения в личный кабинет будет направлено уведомление о предоставлении жилого помещения", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник. По данным ведомства, к специализированным жилым помещениям относятся служебные квартиры, комнаты в общежитиях. Такое жилье дают временно — на период работы, учебы. Также услугой могут воспользоваться госслужащие, чьи дома находятся на капремонте, подлежат сносу или стали аварийными после ЧП. Подать заявление на получение жилплощади можно через портал госуслуг Подмосковья. Услуга предоставляется бесплатно. Бумажный экземпляр документа можно получить в МФЦ.
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общество, жилье, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Жилье, Московская область (Подмосковье)
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн

В Подмосковье появилась возможность направить заявку на служебное жилье онлайн

© Getty Images / Luis AlvarezРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Getty Images / Luis Alvarez
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях Московской области и не имеют своего жилья в регионе, смогут подать заявку на служебную квартиру онлайн, жилплощадь предоставляется из специализированного муниципального фонда, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"В Московской области упростили получение служебного жилья. Теперь для подачи заявления не нужно посещать администрацию муниципалитета, достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал. В случае положительного решения в личный кабинет будет направлено уведомление о предоставлении жилого помещения", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник.
По данным ведомства, к специализированным жилым помещениям относятся служебные квартиры, комнаты в общежитиях. Такое жилье дают временно — на период работы, учебы. Также услугой могут воспользоваться госслужащие, чьи дома находятся на капремонте, подлежат сносу или стали аварийными после ЧП.
Подать заявление на получение жилплощади можно через портал госуслуг Подмосковья. Услуга предоставляется бесплатно. Бумажный экземпляр документа можно получить в МФЦ.
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