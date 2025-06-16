https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023114835.html
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн - РИА Новости, 16.06.2025
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн
Сотрудники, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях Московской области и не имеют своего жилья в регионе, смогут подать РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:44:00+03:00
2025-06-16T13:44:00+03:00
2025-06-16T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях Московской области и не имеют своего жилья в регионе, смогут подать заявку на служебную квартиру онлайн, жилплощадь предоставляется из специализированного муниципального фонда, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "В Московской области упростили получение служебного жилья. Теперь для подачи заявления не нужно посещать администрацию муниципалитета, достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал. В случае положительного решения в личный кабинет будет направлено уведомление о предоставлении жилого помещения", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник. По данным ведомства, к специализированным жилым помещениям относятся служебные квартиры, комнаты в общежитиях. Такое жилье дают временно — на период работы, учебы. Также услугой могут воспользоваться госслужащие, чьи дома находятся на капремонте, подлежат сносу или стали аварийными после ЧП. Подать заявление на получение жилплощади можно через портал госуслуг Подмосковья. Услуга предоставляется бесплатно. Бумажный экземпляр документа можно получить в МФЦ.
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общество, жилье, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Жилье, Московская область (Подмосковье)
Заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно направить онлайн
В Подмосковье появилась возможность направить заявку на служебное жилье онлайн
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях Московской области и не имеют своего жилья в регионе, смогут подать заявку на служебную квартиру онлайн, жилплощадь предоставляется из специализированного муниципального фонда, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"В Московской области упростили получение служебного жилья. Теперь для подачи заявления не нужно посещать администрацию муниципалитета, достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал. В случае положительного решения в личный кабинет будет направлено уведомление о предоставлении жилого помещения", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник.
По данным ведомства, к специализированным жилым помещениям относятся служебные квартиры, комнаты в общежитиях. Такое жилье дают временно — на период работы, учебы. Также услугой могут воспользоваться госслужащие, чьи дома находятся на капремонте, подлежат сносу или стали аварийными после ЧП.
Подать заявление на получение жилплощади можно через портал госуслуг Подмосковья. Услуга предоставляется бесплатно. Бумажный экземпляр документа можно получить в МФЦ.