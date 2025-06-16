https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023113559.html

Свыше 85 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День России

Свыше 85 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День России - РИА Новости, 16.06.2025

Свыше 85 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День России

Более 85 тысяч человек посетили в 87 парках Подмосковья общеобластное мероприятие "С Россией в сердце", приуроченное ко Дню России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:40:00+03:00

2025-06-16T13:40:00+03:00

2025-06-16T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 85 тысяч человек посетили в 87 парках Подмосковья общеобластное мероприятие "С Россией в сердце", приуроченное ко Дню России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Для жителей и гостей региона организовали мастер-классы по народным ремеслам, выставки этнокостюмов, концерт творческих коллективов "Таланты России", театральное шествие и многое другое. Всем участникам праздника раздавали триколорные ленточки. Например, в сквере имени Зайцева городского округа Коломна работали интерактивные площадки и фотолокации "Триколор моей страны". Для всех желающих провели мастер-класс по историческим танцам и изготовлению броши из триколорной ленты, выставку-продажу изделий ручной работы и народных промыслов. В завершении мероприятия прошла концертная программа. В парке "Набережная имени Д.И. Менделеева" городского округа Дубна прошел масштабный велопробег "Путешествие по России". Юные посетители участвовали в анимационной программе с участием ростовых кукол, мастер-классах по народным промыслам и театрализованном представлении. Украшением мероприятия стала концертная программа ведущих творческих коллективов города. Свердловский парк в городском округе Лосино-Петровский провел для всех желающих открытый микрофон "Читающая Россия" и флешмоб "Мы — молодежь России". В вечерней программе гостей порадовали отчетным концертом "Симфония под открытым небом" духового оркестра Детской школы искусств имени И.Ф. Обликина. Во многих других парках Подмосковья также прошли мероприятия и концерты.

https://ria.ru/20250611/kapremont-2022315883.html

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коломна, россия, день россии, московская область (подмосковье)