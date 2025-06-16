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В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек - РИА Новости, 16.06.2025
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13:40 16.06.2025 (обновлено: 13:43 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023113394.html
В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек
В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек - РИА Новости, 16.06.2025
В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек
Девятнадцать человек спасли и еще 20 эвакуировали из-за горящего многоэтажного жилого дома в подмосковном Подольске, одного человека осматривают врачи,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:40:00+03:00
2025-06-16T13:43:00+03:00
происшествия
подольск
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Девятнадцать человек спасли и еще 20 эвакуировали из-за горящего многоэтажного жилого дома в подмосковном Подольске, одного человека осматривают врачи, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В Подмосковье пожарные ликвидируют возгорание в квартире многоэтажного дома в Подольске. Горит квартира на восьмом этаже на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожарными подразделениями спасено 19 человек, еще 20 эвакуировано. "Одна женщина осматривается скорой помощью. К тушению привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники", - резюмирует главк.
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подольск
россия
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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек

В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек, еще 20 эвакуировали

© МЧС Московской области/TelegramТушение пожара в жилом доме в Подольске
Тушение пожара в жилом доме в Подольске - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© МЧС Московской области/Telegram
Тушение пожара в жилом доме в Подольске
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Девятнадцать человек спасли и еще 20 эвакуировали из-за горящего многоэтажного жилого дома в подмосковном Подольске, одного человека осматривают врачи, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«
Подмосковье пожарные ликвидируют возгорание в квартире многоэтажного дома в Подольске. Горит квартира на восьмом этаже на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожарными подразделениями спасено 19 человек, еще 20 эвакуировано.
"Одна женщина осматривается скорой помощью. К тушению привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники", - резюмирует главк.
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ПроисшествияПодольскРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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