https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023113394.html

В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек

В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек - РИА Новости, 16.06.2025

В Подольске при пожаре в жилом доме спасли 19 человек

Девятнадцать человек спасли и еще 20 эвакуировали из-за горящего многоэтажного жилого дома в подмосковном Подольске, одного человека осматривают врачи,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:40:00+03:00

2025-06-16T13:40:00+03:00

2025-06-16T13:43:00+03:00

происшествия

подольск

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Девятнадцать человек спасли и еще 20 эвакуировали из-за горящего многоэтажного жилого дома в подмосковном Подольске, одного человека осматривают врачи, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В Подмосковье пожарные ликвидируют возгорание в квартире многоэтажного дома в Подольске. Горит квартира на восьмом этаже на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожарными подразделениями спасено 19 человек, еще 20 эвакуировано. "Одна женщина осматривается скорой помощью. К тушению привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники", - резюмирует главк.

https://ria.ru/20250615/chp-2023021295.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)