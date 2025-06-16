https://ria.ru/20250616/plennye-2023133588.html

Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести

Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести - РИА Новости, 16.06.2025

Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести

Среди возвращенных в Россию в ходе обмена с Украиной военнопленных были те, чьи родственники обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:42:00+03:00

2025-06-16T14:42:00+03:00

2025-06-16T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Среди возвращенных в Россию в ходе обмена с Украиной военнопленных были те, чьи родственники обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за поиском без вести пропавших, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "На протяжении последних нескольких дней в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, состоялись российско-украинские обмены военнопленными. На Родину вернулись наши защитники. Особенно радует, что среди возвратившихся - воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших", - написала она в своем Telegram-канале. Москалькова отметила, что её аппарат готов оказать возвращенным военнослужащим всю необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Ранее в понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что обмен пленными между РФ и Украиной продолжается.

https://ria.ru/20250614/ranenye-2022805472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, татьяна москалькова, владимир мединский