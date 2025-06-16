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Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 16.06.2025 (обновлено: 14:59 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/plennye-2023133588.html
Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести
Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести - РИА Новости, 16.06.2025
Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести
Среди возвращенных в Россию в ходе обмена с Украиной военнопленных были те, чьи родственники обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:42:00+03:00
2025-06-16T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
татьяна москалькова
владимир мединский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Среди возвращенных в Россию в ходе обмена с Украиной военнопленных были те, чьи родственники обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за поиском без вести пропавших, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "На протяжении последних нескольких дней в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, состоялись российско-украинские обмены военнопленными. На Родину вернулись наши защитники. Особенно радует, что среди возвратившихся - воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших", - написала она в своем Telegram-канале. Москалькова отметила, что её аппарат готов оказать возвращенным военнослужащим всю необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Ранее в понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что обмен пленными между РФ и Украиной продолжается.
https://ria.ru/20250614/ranenye-2022805472.html
https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html
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в мире, россия, украина, стамбул, татьяна москалькова, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Татьяна Москалькова, Владимир Мединский
Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести

Москалькова: среди возвращенных в ходе обмена военных были без вести пропавшие

Возвращенные из плена в результате обмена российские военные
Возвращенные из плена в результате обмена российские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Возвращенные из плена в результате обмена российские военные
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Среди возвращенных в Россию в ходе обмена с Украиной военнопленных были те, чьи родственники обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за поиском без вести пропавших, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
«
"На протяжении последних нескольких дней в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, состоялись российско-украинские обмены военнопленными. На Родину вернулись наши защитники. Особенно радует, что среди возвратившихся - воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших", - написала она в своем Telegram-канале.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными
14 июня, 14:40
Москалькова отметила, что её аппарат готов оказать возвращенным военнослужащим всю необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.
Ранее в понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что обмен пленными между РФ и Украиной продолжается.
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее
14 июня, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулТатьяна МоскальковаВладимир Мединский
 
 
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