Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести
Москалькова: среди возвращенных в ходе обмена военных были без вести пропавшие
Возвращенные из плена в результате обмена российские военные
Возвращенные из плена в результате обмена российские военные
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Среди возвращенных в Россию в ходе обмена с Украиной военнопленных были те, чьи родственники обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за поиском без вести пропавших, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
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"На протяжении последних нескольких дней в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, состоялись российско-украинские обмены военнопленными. На Родину вернулись наши защитники. Особенно радует, что среди возвратившихся - воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что её аппарат готов оказать возвращенным военнослужащим всю необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.
Ранее в понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что обмен пленными между РФ и Украиной продолжается.