https://ria.ru/20250616/platezhi-2023224046.html

Россия впервые стала оплачивать рублями более половины импорта из Азии

Россия впервые стала оплачивать рублями более половины импорта из Азии - РИА Новости, 16.06.2025

Россия впервые стала оплачивать рублями более половины импорта из Азии

Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:47:00+03:00

2025-06-16T23:47:00+03:00

2025-06-16T23:47:00+03:00

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азия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров и услуг из всех регионов мира, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. За год удельный вес операций по расчетам за импорт из Азии увеличился на 15,6 процентного пункта, составив 51,9%. Предыдущий максимум был в феврале на уровне 49,5%. Таким образом, теперь рубль занимает более половины в структуре оплаты Россией товаров и услуг из всех регионов мира. Так, при расчетах за покупку товаров и услуг из Америки российская валюта занимала в апреле 60,2%, Европе - 67,6%, Африке - 68%, Карибском бассейне - 77,5%, Океании - 71,7%. В целом рубль в середине весны занимал в российском импорте 56,2% - его использование за год выросло на 15 процентных пунктов. В то же время доля недружественных валют снизилась на 7,3 процентного пункта - до 15,4%, а дружественных - на 7,7 процентного пункта, до 28,3%.

https://ria.ru/20241015/rubl-1978210545.html

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экономика, азия, россия, америка