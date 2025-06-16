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"Битцевский маньяк" просил суд взыскать со ФСИН сто тысяч рублей - РИА Новости, 16.06.2025
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10:13 16.06.2025 (обновлено: 10:21 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pichushkin-2023059737.html
"Битцевский маньяк" просил суд взыскать со ФСИН сто тысяч рублей
"Битцевский маньяк" просил суд взыскать со ФСИН сто тысяч рублей - РИА Новости, 16.06.2025
"Битцевский маньяк" просил суд взыскать со ФСИН сто тысяч рублей
Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин просил суд не только перевести его из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:13:00+03:00
2025-06-16T10:21:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин просил суд не только перевести его из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к столице, но и взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи из колонии. Как выяснилось в ходе слушания, он просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он же настаивал на проведении процесса в закрытом режиме "ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни". В слушании лично принимала участие мать Пичушкина, которая была против нахождения в зале прессы, на вопросы журналистов она отвечать отказалась, а после решения суда, отказавшего в иске, оттолкнула микрофон одного из журналистов. Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии "Полярная сова". Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html
https://ria.ru/20250616/pichushkin-2023053354.html
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происшествия, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
"Битцевский маньяк" просил суд взыскать со ФСИН сто тысяч рублей

Битцевский маньяк Пичушкин просил суд взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанкАлександр Пичушкин, так называемый "битцевский маньяк"
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Панов
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Александр Пичушкин, так называемый "битцевский маньяк". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин просил суд не только перевести его из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к столице, но и взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи из колонии. Как выяснилось в ходе слушания, он просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
“Пожизненного мало". Новый поворот в деле главного узника "Полярной совы"
10 апреля, 08:00
Он же настаивал на проведении процесса в закрытом режиме "ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни".
В слушании лично принимала участие мать Пичушкина, которая была против нахождения в зале прессы, на вопросы журналистов она отвечать отказалась, а после решения суда, отказавшего в иске, оттолкнула микрофон одного из журналистов.
Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии "Полярная сова".
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Битцевскому маньяку" отказали в переводе в другую колонию
Вчера, 09:35
 
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