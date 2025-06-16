"Битцевский маньяк" просил суд взыскать со ФСИН сто тысяч рублей
Битцевский маньяк Пичушкин просил суд взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей
© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанкАлександр Пичушкин, так называемый "битцевский маньяк"
Александр Пичушкин, так называемый "битцевский маньяк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин просил суд не только перевести его из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к столице, но и взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи из колонии. Как выяснилось в ходе слушания, он просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Он же настаивал на проведении процесса в закрытом режиме "ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни".
В слушании лично принимала участие мать Пичушкина, которая была против нахождения в зале прессы, на вопросы журналистов она отвечать отказалась, а после решения суда, отказавшего в иске, оттолкнула микрофон одного из журналистов.
Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии "Полярная сова".
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.