https://ria.ru/20250616/pichushkin-2023053354.html

"Битцевскому маньяку" отказали в переводе в другую колонию

"Битцевскому маньяку" отказали в переводе в другую колонию - РИА Новости, 16.06.2025

"Битцевскому маньяку" отказали в переводе в другую колонию

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск осужденного на пожизненный срок "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина о переводе из "Полярной совы" в колонию,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:35:00+03:00

2025-06-16T09:35:00+03:00

2025-06-16T10:06:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск осужденного на пожизненный срок "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина о переводе из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к столице, где проживает его мать, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.“В удовлетворении исковых требований отказать”, - огласила решение судья.Как заявила в ходе слушания судья, зачитывая исковое заявление, Пичушкин попросил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, так как он проживал в этом городе до задержания, здесь до сих пор живет его мать. Осужденный указал, что у него имеются проблемы со здоровьем, препятствующие его нахождению в колонии, расположенной "в сложных климатических условиях".Его мать также принимала участие в заседании.Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии "Полярная сова".Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.

https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия