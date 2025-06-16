https://ria.ru/20250616/petrovich-2023086003.html

Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания

Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания - РИА Новости, 16.06.2025

Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания

Глава Координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в новом видеообращении, что получил документы после задержания в аэропорту Кишинева и вылетает... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:47:00+03:00

2025-06-16T11:47:00+03:00

2025-06-16T11:47:00+03:00

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кишинев

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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Глава Координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в новом видеообращении, что получил документы после задержания в аэропорту Кишинева и вылетает в Москву для участия в заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. Ранее Петрович заявил в своем Telegram-канале "Солдат Победы", что был задержан силовиками в аэропорту Кишинева после прохождения пограничного контроля. "Документы и билеты мне вернули, и сейчас я, надеюсь, продолжу свое движение по заданному маршруту. Я лечу в Москву для участия в 53-м заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. В очередной раз подтверждаю, что это репрессии, которые чинит в отношении меня действующая власть, чинит их абсолютно безосновательно и исключительно за мою гражданскую позицию и мою общественную деятельность. Никаких обвинений в совершении противозаконных действий мне до сих пор никто не предъявил", - заявил общественный деятель в своем Telegram-канале. Петрович ежегодно организует в столице Молдавии шествие "Бессмертного полка" и "Марш Победы" 9 мая, несмотря на противодействие властей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.

https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html

https://ria.ru/20250614/stoyanoglo-2022819642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, москва, молдавия, евгения гуцул