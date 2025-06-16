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Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания - РИА Новости, 16.06.2025
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11:47 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/petrovich-2023086003.html
Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания
Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания - РИА Новости, 16.06.2025
Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания
Глава Координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в новом видеообращении, что получил документы после задержания в аэропорту Кишинева и вылетает... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:47:00+03:00
2025-06-16T11:47:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Глава Координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в новом видеообращении, что получил документы после задержания в аэропорту Кишинева и вылетает в Москву для участия в заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. Ранее Петрович заявил в своем Telegram-канале "Солдат Победы", что был задержан силовиками в аэропорту Кишинева после прохождения пограничного контроля. "Документы и билеты мне вернули, и сейчас я, надеюсь, продолжу свое движение по заданному маршруту. Я лечу в Москву для участия в 53-м заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. В очередной раз подтверждаю, что это репрессии, которые чинит в отношении меня действующая власть, чинит их абсолютно безосновательно и исключительно за мою гражданскую позицию и мою общественную деятельность. Никаких обвинений в совершении противозаконных действий мне до сих пор никто не предъявил", - заявил общественный деятель в своем Telegram-канале. Петрович ежегодно организует в столице Молдавии шествие "Бессмертного полка" и "Марш Победы" 9 мая, несмотря на противодействие властей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html
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в мире, кишинев, москва, молдавия, евгения гуцул
В мире, Кишинев, Москва, Молдавия, Евгения Гуцул
Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания

Организатору марша Победы в Молдавии Петровичу вернули билеты в Москву

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкАлексей Петрович
Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Алексей Петрович. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Глава Координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в новом видеообращении, что получил документы после задержания в аэропорту Кишинева и вылетает в Москву для участия в заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников.
Ранее Петрович заявил в своем Telegram-канале "Солдат Победы", что был задержан силовиками в аэропорту Кишинева после прохождения пограничного контроля.
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"Документы и билеты мне вернули, и сейчас я, надеюсь, продолжу свое движение по заданному маршруту. Я лечу в Москву для участия в 53-м заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. В очередной раз подтверждаю, что это репрессии, которые чинит в отношении меня действующая власть, чинит их абсолютно безосновательно и исключительно за мою гражданскую позицию и мою общественную деятельность. Никаких обвинений в совершении противозаконных действий мне до сих пор никто не предъявил", - заявил общественный деятель в своем Telegram-канале.
Петрович ежегодно организует в столице Молдавии шествие "Бессмертного полка" и "Марш Победы" 9 мая, несмотря на противодействие властей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
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В миреКишиневМоскваМолдавияЕвгения Гуцул
 
 
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