Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания
Организатору марша Победы в Молдавии Петровичу вернули билеты в Москву
Алексей Петрович. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Глава Координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в новом видеообращении, что получил документы после задержания в аэропорту Кишинева и вылетает в Москву для участия в заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников.
Ранее Петрович заявил в своем Telegram-канале "Солдат Победы", что был задержан силовиками в аэропорту Кишинева после прохождения пограничного контроля.
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"Документы и билеты мне вернули, и сейчас я, надеюсь, продолжу свое движение по заданному маршруту. Я лечу в Москву для участия в 53-м заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. В очередной раз подтверждаю, что это репрессии, которые чинит в отношении меня действующая власть, чинит их абсолютно безосновательно и исключительно за мою гражданскую позицию и мою общественную деятельность. Никаких обвинений в совершении противозаконных действий мне до сих пор никто не предъявил", - заявил общественный деятель в своем Telegram-канале.
Петрович ежегодно организует в столице Молдавии шествие "Бессмертного полка" и "Марш Победы" 9 мая, несмотря на противодействие властей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.