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Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу - РИА Новости, 16.06.2025
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14:09 16.06.2025 (обновлено: 14:11 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peterburg-2023121155.html
Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу
Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу - РИА Новости, 16.06.2025
Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу
Директор книжного магазина "Подписные издания" в Петербурге оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в нежелательной организации после того, как в ее магазине... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:09:00+03:00
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россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Директор книжного магазина "Подписные издания" в Петербурге оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в нежелательной организации после того, как в ее магазине появилась в продаже книга "Еду в Магадан", сообщила руководитель объединенной пресс-службы города Дарья Лебедева. "Директора ООО "Комплект - Подписные издания" Елену Орлову Куйбышевский суд оштрафовал на 20 000 рублей за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (статья 20.33 КоАП РФ)", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Она уточнила, что 27 декабря 2024 один гражданин купил в магазине "Подписные издания" книжку "Еду в Магадан" за авторством Игоря Олиневича, изданную при поддержке иностранной некоммерческой организации ABCF* (Федерация анархического черного креста*), которая включена в перечень нежелательных в РФ. Книга попала в магазин "Подписные издания" по договору, подписанный с одной стороны Орловой, с другой - индивидуальным предпринимателем.*включена в перечень нежелательных в РФ
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу

Директора магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу "Еду в Магадан"

© Фото : Книжный магазин "Подписные издания" / Ксения ЧернаяКнижный магазин "Подписные издания", Санкт-Петербург
Книжный магазин Подписные издания, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Книжный магазин "Подписные издания" / Ксения Черная
Книжный магазин "Подписные издания", Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Директор книжного магазина "Подписные издания" в Петербурге оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в нежелательной организации после того, как в ее магазине появилась в продаже книга "Еду в Магадан", сообщила руководитель объединенной пресс-службы города Дарья Лебедева.
"Директора ООО "Комплект - Подписные издания" Елену Орлову Куйбышевский суд оштрафовал на 20 000 рублей за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (статья 20.33 КоАП РФ)", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 27 декабря 2024 один гражданин купил в магазине "Подписные издания" книжку "Еду в Магадан" за авторством Игоря Олиневича, изданную при поддержке иностранной некоммерческой организации ABCF* (Федерация анархического черного креста*), которая включена в перечень нежелательных в РФ. Книга попала в магазин "Подписные издания" по договору, подписанный с одной стороны Орловой, с другой - индивидуальным предпринимателем.
*включена в перечень нежелательных в РФ
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