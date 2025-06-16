https://ria.ru/20250616/peterburg-2023121155.html

Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу

Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу - РИА Новости, 16.06.2025

Директора петербургского магазина "Подписные издания" оштрафовали за книгу

Директор книжного магазина "Подписные издания" в Петербурге оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в нежелательной организации после того, как в ее магазине... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:09:00+03:00

2025-06-16T14:09:00+03:00

2025-06-16T14:11:00+03:00

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Директор книжного магазина "Подписные издания" в Петербурге оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в нежелательной организации после того, как в ее магазине появилась в продаже книга "Еду в Магадан", сообщила руководитель объединенной пресс-службы города Дарья Лебедева. "Директора ООО "Комплект - Подписные издания" Елену Орлову Куйбышевский суд оштрафовал на 20 000 рублей за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (статья 20.33 КоАП РФ)", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Она уточнила, что 27 декабря 2024 один гражданин купил в магазине "Подписные издания" книжку "Еду в Магадан" за авторством Игоря Олиневича, изданную при поддержке иностранной некоммерческой организации ABCF* (Федерация анархического черного креста*), которая включена в перечень нежелательных в РФ. Книга попала в магазин "Подписные издания" по договору, подписанный с одной стороны Орловой, с другой - индивидуальным предпринимателем.*включена в перечень нежелательных в РФ

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россия, санкт-петербург, происшествия