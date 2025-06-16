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Часть россиян покинула Иран через Азербайджан, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
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12:47 16.06.2025 (обновлено: 13:07 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peskov-2023106857.html
Часть россиян покинула Иран через Азербайджан, заявил Песков
Часть россиян покинула Иран через Азербайджан, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
Часть россиян покинула Иран через Азербайджан, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян покинула территорию Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:47:00+03:00
2025-06-16T13:07:00+03:00
иран
израиль
азербайджан
дмитрий песков
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян покинула территорию Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест. "Часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
https://ria.ru/20250616/zaharova-2023054823.html
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иран, израиль, азербайджан, дмитрий песков, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Израиль, Азербайджан, Дмитрий Песков, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Часть россиян покинула Иран через Азербайджан, заявил Песков

Песков: часть россиян покинула территорию Ирана через Азербайджан

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян покинула территорию Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест.
"Часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
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ИранИзраильАзербайджанДмитрий ПесковОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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