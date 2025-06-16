https://ria.ru/20250616/peskov-2023101467.html

Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков

Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025

Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T12:47:00+03:00

иран

израиль

россия

дмитрий песков

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации. "Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест. Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

https://ria.ru/20250613/putin-2022706741.html

https://ria.ru/20250614/moshenniki--2022798572.html

иран

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иран, израиль, россия, дмитрий песков, обострение конфликта между израилем и ираном