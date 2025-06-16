https://ria.ru/20250616/peskov-2023101467.html
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:47:00+03:00
2025-06-16T12:47:00+03:00
2025-06-16T12:47:00+03:00
иран
израиль
россия
дмитрий песков
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации. "Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест. Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
https://ria.ru/20250613/putin-2022706741.html
https://ria.ru/20250614/moshenniki--2022798572.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, россия, дмитрий песков, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков
Песков: часть россиян уже вывезена из Ирана через Азербайджан