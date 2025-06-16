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Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
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12:47 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/peskov-2023101467.html
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:47:00+03:00
2025-06-16T12:47:00+03:00
иран
израиль
россия
дмитрий песков
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации. "Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест. Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
https://ria.ru/20250613/putin-2022706741.html
https://ria.ru/20250614/moshenniki--2022798572.html
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иран, израиль, россия, дмитрий песков, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Часть россиян уже вывезена из Ирана, заявил Песков

Песков: часть россиян уже вывезена из Ирана через Азербайджан

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации.
"Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест. Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости.
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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14 июня, 13:40
 
ИранИзраильРоссияДмитрий ПесковОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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