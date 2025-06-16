Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 16.06.2025 (обновлено: 13:10 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peskov-2023101366.html
В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке
В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке эскалирована более чем серьезно, это изменило в худшую сторону ситуацию с переговорами по иранскому ядерному досье, заявил... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:47:00+03:00
2025-06-16T13:10:00+03:00
ближний восток
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке эскалирована более чем серьезно, это изменило в худшую сторону ситуацию с переговорами по иранскому ядерному досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов."Ситуация эскалирована более чем серьезно. И, конечно, это все не в лучшую сторону изменило положение дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html
https://ria.ru/20250616/kaliningrad-2022967990.html
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Попадание в район аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, по информации агенства Tasnim
Иранские ракеты попали в район аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское агентство Tasnim, публикуя видео. Подтверждения этой информации из израильских источников пока не поступало.
2025-06-16T12:47
true
PT0M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Ближний Восток, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке

Песков: ситуация на Ближнем Востоке серьезно эскалирована

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке эскалирована более чем серьезно, это изменило в худшую сторону ситуацию с переговорами по иранскому ядерному досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
"Ситуация эскалирована более чем серьезно. И, конечно, это все не в лучшую сторону изменило положение дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Вчера, 10:05
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался
Вчера, 08:00
 
Ближний ВостокОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала