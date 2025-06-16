https://ria.ru/20250616/peskov-2023101366.html

В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке

В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025

В Кремле прокомментировали эскалацию на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке эскалирована более чем серьезно, это изменило в худшую сторону ситуацию с переговорами по иранскому ядерному досье, заявил... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T13:10:00+03:00

ближний восток

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке эскалирована более чем серьезно, это изменило в худшую сторону ситуацию с переговорами по иранскому ядерному досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов."Ситуация эскалирована более чем серьезно. И, конечно, это все не в лучшую сторону изменило положение дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html

https://ria.ru/20250616/kaliningrad-2022967990.html

ближний восток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Попадание в район аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, по информации агенства Tasnim Иранские ракеты попали в район аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское агентство Tasnim, публикуя видео. Подтверждения этой информации из израильских источников пока не поступало. 2025-06-16T12:47 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ближний восток, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире