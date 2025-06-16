https://ria.ru/20250616/peregovory-2023117269.html

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 16.06.2025

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщила канцелярия турецкого... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:54:00+03:00

2025-06-16T13:54:00+03:00

2025-06-16T14:11:00+03:00

иран

израиль

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

обострение конфликта между израилем и ираном

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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные проблемы", - сообщила канцелярия.Президент Турции заявил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона."Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконие правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе и что регион не может допустить новой войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган также заявил, что Турция сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак Израиля на Иран."Президент заявил, что Турция с первого дня сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак, что единственный способ решить проблемы с Ираном - это дипломатия и что необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html

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иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, израиль, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном