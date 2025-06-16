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Путин поговорил по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 16.06.2025
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13:54 16.06.2025 (обновлено: 14:11 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peregovory-2023117269.html
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 16.06.2025
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщила канцелярия турецкого... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:54:00+03:00
2025-06-16T14:11:00+03:00
иран
израиль
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
обострение конфликта между израилем и ираном
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные проблемы", - сообщила канцелярия.Президент Турции заявил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона."Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконие правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе и что регион не может допустить новой войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган также заявил, что Турция сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак Израиля на Иран."Президент заявил, что Турция с первого дня сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак, что единственный способ решить проблемы с Ираном - это дипломатия и что необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html
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иран, израиль, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Израиль, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин и Эрдоган по телефону обсудили конфликт Израиля и Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные проблемы", - сообщила канцелярия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Президент Турции заявил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона.
"Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконие правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе и что регион не может допустить новой войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также заявил, что Турция сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак Израиля на Иран.
"Президент заявил, что Турция с первого дня сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак, что единственный способ решить проблемы с Ираном - это дипломатия и что необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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