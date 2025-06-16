https://ria.ru/20250616/peregovory-2023099442.html

Турция ожидает, что переговоры по Украине в Стамбуле не будут прерваны

Турция ожидает, что переговоры по Украине в Стамбуле не будут прерваны - РИА Новости, 16.06.2025

Турция ожидает, что переговоры по Украине в Стамбуле не будут прерваны

Турция ожидает, что переговорный процесс по Украине в Стамбуле не будет прерван, дату и место встречи согласуют, заявили РИА Новости в администрации президента... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:39:00+03:00

2025-06-16T12:39:00+03:00

2025-06-16T12:53:00+03:00

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АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Турция ожидает, что переговорный процесс по Украине в Стамбуле не будет прерван, дату и место встречи согласуют, заявили РИА Новости в администрации президента республики.Как сообщил накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня."Мы рассчитаем и очень хотим, чтобы этот (стамбульский) процесс не был прерван. Как заявлял господин президент, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - заявил собеседник агентства.Отвечая на вопрос о том, когда пройдет следующий раунд переговоров РФ и Украины, собеседник агентства отметил, что эти вопросы согласуют стороны."Дату и место согласуют стороны", - сказал он.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

https://ria.ru/20250616/data-2023103072.html

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в мире, турция, стамбул, украина, россия, владимир мединский