Молдавская оппозиция обвинила Санду и Дана во вмешательстве в выборы
Партия Moldova Mare подала жалобу в генпрокуратуру Румынии на Санду и Дана
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия Moldova Mare ("Великая Молдова") подала жалобу в румынскую генпрокуратуру против молдавского президента Майи Санду и президента Румынии Никушора Дана, обвинив политиков в государственной измене и взаимном вмешательстве в избирательные процессы двух стран.
Перед президентскими выборами в Румынии Санду опубликовала видеообращение в соцсетях, в котором выразила поддержку Дану и призвала молдаван с румынским гражданством принять участие в выборах, чтобы поддержать проевропейский курс. Позже Дан во время своего первого официального визита в Кишинев признал, что заинтересован в победе на парламентских выборах в Молдавии прозападных и проевропейских сил.
"Мы направили жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии, ссылаясь на статью Уголовного кодекса о государственной измене. В качестве ключевого доказательства привели публичное заявление Никушора Дана от 10 июня во время выступления в администрации президента Молдавии. Его заявление представляет собой публичное самообвинение. А президент Молдавии Майя Санду действовала в интересах иностранных организаций, таких как USAID и сеть Сороса, используя административные ресурсы для влияния на выборы в Румынии", - говорится в распространенном для СМИ сообщении политсилы.
В партии отметили, что Санду, имеющая двойное (молдавское и румынское) гражданство, "допустила вмешательство в избирательные процедуры и внутренние дела Румынии", в связи с чем партия "Великая Молдова" требует от румынской прокуратуры "расширить уголовное преследование" против Дана как соучастника предполагаемого преступления.
Партию "Великая Молдова" возглавляет бывший прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виктория Фуртунэ. В 2024 году она ушла из органов, обвинив молдавские спецслужбы в преследовании, а процедуру внешней проверки прокуроров и судей — в политической ангажированности. Партия Фуртунэ выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета Молдовы. В мае политсила высказалась за возвращение Молдавии исторической области Буджак, которая в 1940 году была передана Украинской ССР и стала частью Одесской области.
Прошедшие в мае президентские выборы в Румынии сопровождались скандалом, связанным с голосованием во втором туре граждан Молдавии с двойным гражданством. Во втором туре проголосовали свыше 1,6 миллиона румын за рубежом, включая порядка 140000 человек в Молдавии, что стало рекордным результатом для зарубежного голосования.
В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад
15 июня, 19:47