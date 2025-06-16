https://ria.ru/20250616/partija-2023182481.html

Молдавская оппозиция обвинила Санду и Дана во вмешательстве в выборы

Молдавская оппозиция обвинила Санду и Дана во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 16.06.2025

Молдавская оппозиция обвинила Санду и Дана во вмешательстве в выборы

Оппозиционная в Молдавии партия Moldova Mare ("Великая Молдова") подала жалобу в румынскую генпрокуратуру против молдавского президента Майи Санду и президента... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:25:00+03:00

2025-06-16T18:25:00+03:00

2025-06-16T18:25:00+03:00

в мире

молдавия

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кишинев

майя санду

никушор дан

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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия Moldova Mare ("Великая Молдова") подала жалобу в румынскую генпрокуратуру против молдавского президента Майи Санду и президента Румынии Никушора Дана, обвинив политиков в государственной измене и взаимном вмешательстве в избирательные процессы двух стран. Перед президентскими выборами в Румынии Санду опубликовала видеообращение в соцсетях, в котором выразила поддержку Дану и призвала молдаван с румынским гражданством принять участие в выборах, чтобы поддержать проевропейский курс. Позже Дан во время своего первого официального визита в Кишинев признал, что заинтересован в победе на парламентских выборах в Молдавии прозападных и проевропейских сил. "Мы направили жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии, ссылаясь на статью Уголовного кодекса о государственной измене. В качестве ключевого доказательства привели публичное заявление Никушора Дана от 10 июня во время выступления в администрации президента Молдавии. Его заявление представляет собой публичное самообвинение. А президент Молдавии Майя Санду действовала в интересах иностранных организаций, таких как USAID и сеть Сороса, используя административные ресурсы для влияния на выборы в Румынии", - говорится в распространенном для СМИ сообщении политсилы. В партии отметили, что Санду, имеющая двойное (молдавское и румынское) гражданство, "допустила вмешательство в избирательные процедуры и внутренние дела Румынии", в связи с чем партия "Великая Молдова" требует от румынской прокуратуры "расширить уголовное преследование" против Дана как соучастника предполагаемого преступления. Партию "Великая Молдова" возглавляет бывший прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виктория Фуртунэ. В 2024 году она ушла из органов, обвинив молдавские спецслужбы в преследовании, а процедуру внешней проверки прокуроров и судей — в политической ангажированности. Партия Фуртунэ выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета Молдовы. В мае политсила высказалась за возвращение Молдавии исторической области Буджак, которая в 1940 году была передана Украинской ССР и стала частью Одесской области. Прошедшие в мае президентские выборы в Румынии сопровождались скандалом, связанным с голосованием во втором туре граждан Молдавии с двойным гражданством. Во втором туре проголосовали свыше 1,6 миллиона румын за рубежом, включая порядка 140000 человек в Молдавии, что стало рекордным результатом для зарубежного голосования.

https://ria.ru/20250513/moldaviya-2016666475.html

https://ria.ru/20250615/moldaviya-2023001494.html

молдавия

румыния

кишинев

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, никушор дан