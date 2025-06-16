https://ria.ru/20250616/pamyat-2023072281.html
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти - РИА Новости, 16.06.2025
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:00:00+03:00
2025-06-16T10:00:00+03:00
2025-06-16T11:10:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
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БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. С предложением создать комиссию ранее выступил президент России Владимир Путин. Как отметил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин, комиссия будет работать под руководством двух сопредседателей, чтобы вовлекать в работу депутатов из России и Белоруссии. По его словам, в работе комиссии также будут участвовать специалисты, историки и депутаты других стран. Депутаты Союзного парламента поддержали назначение cопредседателями комиссии первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова и зампреда Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Вадима Ипатова.
https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022318122.html
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россия, белоруссия, вячеслав володин, владимир путин, иван мельников, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Иван Мельников, Госдума РФ
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти
Парламент Союзного государства образовал комиссию по защите исторической памяти
БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти.
С предложением создать комиссию ранее выступил президент России Владимир Путин.
Как отметил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин, комиссия будет работать под руководством двух сопредседателей, чтобы вовлекать в работу депутатов из России и Белоруссии. По его словам, в работе комиссии также будут участвовать специалисты, историки и депутаты других стран.
Депутаты Союзного парламента поддержали назначение cопредседателями комиссии первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова и зампреда Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Вадима Ипатова.