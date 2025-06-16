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Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти - РИА Новости, 16.06.2025
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
10:00 16.06.2025 (обновлено: 11:10 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pamyat-2023072281.html
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти - РИА Новости, 16.06.2025
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:00:00+03:00
2025-06-16T11:10:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
вячеслав володин
владимир путин
иван мельников
госдума рф
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БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. С предложением создать комиссию ранее выступил президент России Владимир Путин. Как отметил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин, комиссия будет работать под руководством двух сопредседателей, чтобы вовлекать в работу депутатов из России и Белоруссии. По его словам, в работе комиссии также будут участвовать специалисты, историки и депутаты других стран. Депутаты Союзного парламента поддержали назначение cопредседателями комиссии первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова и зампреда Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Вадима Ипатова.
https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022318122.html
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россия, белоруссия, вячеслав володин, владимир путин, иван мельников, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Иван Мельников, Госдума РФ
Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти

Парламент Союзного государства образовал комиссию по защите исторической памяти

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время 68-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время 68-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время 68-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте
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БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти.
С предложением создать комиссию ранее выступил президент России Владимир Путин.
Как отметил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин, комиссия будет работать под руководством двух сопредседателей, чтобы вовлекать в работу депутатов из России и Белоруссии. По его словам, в работе комиссии также будут участвовать специалисты, историки и депутаты других стран.
Депутаты Союзного парламента поддержали назначение cопредседателями комиссии первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова и зампреда Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Вадима Ипатова.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинИван МельниковГосдума РФ
 
 
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