https://ria.ru/20250616/pamyat-2023072281.html

Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти

Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти - РИА Новости, 16.06.2025

Россия и Белоруссия создали комиссию по защите исторической памяти

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:00:00+03:00

2025-06-16T10:00:00+03:00

2025-06-16T11:10:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

вячеслав володин

владимир путин

иван мельников

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БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на заседании приняло постановление об образовании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. С предложением создать комиссию ранее выступил президент России Владимир Путин. Как отметил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин, комиссия будет работать под руководством двух сопредседателей, чтобы вовлекать в работу депутатов из России и Белоруссии. По его словам, в работе комиссии также будут участвовать специалисты, историки и депутаты других стран. Депутаты Союзного парламента поддержали назначение cопредседателями комиссии первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова и зампреда Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Вадима Ипатова.

https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022318122.html

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россия, белоруссия, вячеслав володин, владимир путин, иван мельников, госдума рф