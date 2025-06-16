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В Пакистане призвали обратить внимание на ядерный потенциал Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
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16:58 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/pakistan-2023163498.html
В Пакистане призвали обратить внимание на ядерный потенциал Израиля
В Пакистане призвали обратить внимание на ядерный потенциал Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
В Пакистане призвали обратить внимание на ядерный потенциал Израиля
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф призвал международное сообщество обратить серьезное внимание на нерегулируемый международными соглашениями... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:58:00+03:00
2025-06-16T16:58:00+03:00
в мире
израиль
пакистан
хавадж мухаммад асиф
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БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф призвал международное сообщество обратить серьезное внимание на нерегулируемый международными соглашениями ядерный потенциал Израиля, предупредив, что он представляет угрозу глобальному миру. "Мир должен быть осторожен и встревожен ядерным могуществом Израиля, страны, не связанной никакой международной ядерной дисциплиной, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия или любое другое обязывающее соглашение", - написал Асиф в своем аккаунте в социальной сети Х. Министр отметил, что Пакистан подписал все международные ядерные обязательства и его ядерный потенциал "служит на благо нашего народа и защиты нашей страны от враждебных замыслов наших врагов". "Мы не проводим гегемонистскую политику в отношении наших соседей, что Израиль наглядно демонстрирует в эти дни. Западный мир должен обеспокоиться конфликтами, создаваемыми Израилем, они охватят весь регион и (распространятся – ред.) за его пределами, их (западных стран – ред.) покровительство Израилю, государству-изгою, может иметь катастрофические последствия", - добавил министр обороны Пакистана.
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в мире, израиль, пакистан, хавадж мухаммад асиф
В мире, Израиль, Пакистан, Хавадж Мухаммад Асиф
В Пакистане призвали обратить внимание на ядерный потенциал Израиля

Минобороны Пакистана призвало обратить внимание на ядерный потенциал Израиля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф призвал международное сообщество обратить серьезное внимание на нерегулируемый международными соглашениями ядерный потенциал Израиля, предупредив, что он представляет угрозу глобальному миру.
"Мир должен быть осторожен и встревожен ядерным могуществом Израиля, страны, не связанной никакой международной ядерной дисциплиной, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия или любое другое обязывающее соглашение", - написал Асиф в своем аккаунте в социальной сети Х.
Министр отметил, что Пакистан подписал все международные ядерные обязательства и его ядерный потенциал "служит на благо нашего народа и защиты нашей страны от враждебных замыслов наших врагов".
"Мы не проводим гегемонистскую политику в отношении наших соседей, что Израиль наглядно демонстрирует в эти дни. Западный мир должен обеспокоиться конфликтами, создаваемыми Израилем, они охватят весь регион и (распространятся – ред.) за его пределами, их (западных стран – ред.) покровительство Израилю, государству-изгою, может иметь катастрофические последствия", - добавил министр обороны Пакистана.
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Вчера, 11:47
 
В миреИзраильПакистанХавадж Мухаммад Асиф
 
 
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