"Подводные силы": на Западе запаниковали из-за российского оружия
NI: российские подводные лодки эффективны в любом сражении
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкДизель-электрическая подводная лодка "Якутск" в порту Санкт-Петербурга
Дизель-электрическая подводная лодка "Якутск" в порту Санкт-Петербурга. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский арсенал подводных лодок является одним из самых технологичных и эффективных в мире, пишет The National Interest, комментируя сообщения о передаче подлодки "Якутск" ВМФ.
"Субмарины будут играть ключевую роль в любых потенциальных конфликтах великих держав. В России создали по-настоящему динамичные подводные силы, представляющие собой комбинацию атомных и дизель-электрических подлодок. Это позволит им оставаться конкурентоспособными, гарантирует выносливость в любом морском сражении и независимость от более дорогих и сложных атомных подлодок, которыми располагают американцы", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что в то время как американский судостроительный комплекс терпит кризис , российские военно-морские верфи продолжают соответствовать наивысшим показателям. В частности, подводная лодка "Якутск", как и другие подлодки этого класса, оснащена передовыми технологиями шумоподавления и имеет низкую акустическую заметность, что делает ее одной из самых незаметных в мире, подчеркивается в статье.
"Якутск"- шестая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, была заложена на предприятии в августе 2021 года.
Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.
Контракт на строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В состав флота ранее вошли подводные лодки: "Уфа", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Можайск".
Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
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