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"Подводные силы": на Западе запаниковали из-за российского оружия - РИА Новости, 16.06.2025
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23:13 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/oruzhie-2023221626.html
"Подводные силы": на Западе запаниковали из-за российского оружия
"Подводные силы": на Западе запаниковали из-за российского оружия - РИА Новости, 16.06.2025
"Подводные силы": на Западе запаниковали из-за российского оружия
Российский арсенал подводных лодок является одним из самых технологичных и эффективных в мире, пишет The National Interest, комментируя сообщения о передаче... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:13:00+03:00
2025-06-16T23:13:00+03:00
в мире
россия
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безопасность
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский арсенал подводных лодок является одним из самых технологичных и эффективных в мире, пишет The National Interest, комментируя сообщения о передаче подлодки "Якутск" ВМФ."Субмарины будут играть ключевую роль в любых потенциальных конфликтах великих держав. В России создали по-настоящему динамичные подводные силы, представляющие собой комбинацию атомных и дизель-электрических подлодок. Это позволит им оставаться конкурентоспособными, гарантирует выносливость в любом морском сражении и независимость от более дорогих и сложных атомных подлодок, которыми располагают американцы", — говорится в материале.Издание отмечает, что в то время как американский судостроительный комплекс терпит кризис , российские военно-морские верфи продолжают соответствовать наивысшим показателям. В частности, подводная лодка "Якутск", как и другие подлодки этого класса, оснащена передовыми технологиями шумоподавления и имеет низкую акустическую заметность, что делает ее одной из самых незаметных в мире, подчеркивается в статье."Якутск"- шестая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, была заложена на предприятии в августе 2021 года.Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.Контракт на строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В состав флота ранее вошли подводные лодки: "Уфа", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Можайск".Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
https://ria.ru/20250611/podlodka-2022204384.html
https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html
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в мире, россия, вооружения, безопасность
В мире, Россия, Вооружения, Безопасность
"Подводные силы": на Западе запаниковали из-за российского оружия

NI: российские подводные лодки эффективны в любом сражении

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкДизель-электрическая подводная лодка "Якутск" в порту Санкт-Петербурга
Дизель-электрическая подводная лодка Якутск в порту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Дизель-электрическая подводная лодка "Якутск" в порту Санкт-Петербурга. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский арсенал подводных лодок является одним из самых технологичных и эффективных в мире, пишет The National Interest, комментируя сообщения о передаче подлодки "Якутск" ВМФ.
"Субмарины будут играть ключевую роль в любых потенциальных конфликтах великих держав. В России создали по-настоящему динамичные подводные силы, представляющие собой комбинацию атомных и дизель-электрических подлодок. Это позволит им оставаться конкурентоспособными, гарантирует выносливость в любом морском сражении и независимость от более дорогих и сложных атомных подлодок, которыми располагают американцы", — говорится в материале.
Подводная лодка проекта 636.3 Якутск на судостроительном заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Подводную лодку "Якутск" передали Военно-Морскому флоту
11 июня, 12:07
Издание отмечает, что в то время как американский судостроительный комплекс терпит кризис , российские военно-морские верфи продолжают соответствовать наивысшим показателям. В частности, подводная лодка "Якутск", как и другие подлодки этого класса, оснащена передовыми технологиями шумоподавления и имеет низкую акустическую заметность, что делает ее одной из самых незаметных в мире, подчеркивается в статье.
"Якутск"- шестая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, была заложена на предприятии в августе 2021 года.
Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.
Контракт на строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В состав флота ранее вошли подводные лодки: "Уфа", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Можайск".
Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Подводная лодка Уфа во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений
26 марта, 05:22
 
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