https://ria.ru/20250616/opasnost-2023035849.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 16.06.2025

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T05:34:00+03:00

2025-06-16T05:34:00+03:00

2025-06-16T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Отбой желтого уровня "воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства. Опасность была объявлена в воскресенье в 23.11 мск и продлилась шесть часов шесть минут.

https://ria.ru/20250616/opasnost-2023029085.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)