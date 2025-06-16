https://ria.ru/20250616/opasnost-2023029085.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 16.06.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T01:38:00+03:00
2025-06-16T01:38:00+03:00
2025-06-16T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание!️ Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250616/opasnost-2023027084.html
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республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии власти объявили беспилотную опасность