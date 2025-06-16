https://ria.ru/20250616/opasnost-2023027084.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.06.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:50:00+03:00
2025-06-16T00:50:00+03:00
2025-06-16T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Опасность по БПЛА Херсонская область", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250615/bespilotniki-2023024117.html
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Сальдо: в Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА