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Путин и Эрдоган выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025

Путин и Эрдоган выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование вопросов,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:12:00+03:00

2025-06-16T14:12:00+03:00

2025-06-16T14:20:00+03:00

ближний восток

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владимир путин

обострение конфликта между израилем и ираном

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование вопросов, касающихся иранской ядерной программы, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.Стороны условились, что на фоне обострения на Ближнем Востоке профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250615/ssha-2023010220.html

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ближний восток, в мире, иран, израиль, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном, реджеп тайип эрдоган