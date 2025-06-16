https://ria.ru/20250616/obrazovanie-2023203862.html
Создание новых образовательных комплексов обсуждают в Ярославской области
Создание новых образовательных комплексов обсуждают в Ярославской области - РИА Новости, 16.06.2025
Создание новых образовательных комплексов обсуждают в Ярославской области
Министр образования Ярославской области проводит встречи с руководителями образовательных учреждений для обсуждения вопросов создания новых образовательных... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:03:00+03:00
2025-06-16T20:03:00+03:00
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ярославская область
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образование
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Министр образования Ярославской области проводит встречи с руководителями образовательных учреждений для обсуждения вопросов создания новых образовательных комплексов в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. "В нашем регионе реализован пилотный проект по созданию шести комплексов: одного - в Переславле-Залесском, двух - в Рыбинске, трех - в Ярославле. Анализ результатов и работы показывает положительные сдвиги: наряду с повышением зарплат работников удалось открыть новые возможности для роста качества образования", - цитирует пресс-служба министра образования Ярославской области Ирину Лободу. Лобода подчеркнула, что правительство региона продолжит работу по созданию образовательных комплексов на всей территории области. "Образовательные комплексы создаются путем объединения школ и дошкольных учреждений, в ряде округов в комплексы войдут учреждения дополнительного образования. Ликвидации учреждений не будет, как и сокращения педагогических работников", - подчеркнула региональный министр. По данным областного правительства, обсуждение вопросов создания новых образовательных комплексов уже прошли в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Угличском и Тутаевском округах. Плюс образовательных комплексов оценили и сотрудники тех школ и садов, которые пока в них не включены, отметили в областном правительстве. Директор Улейминской средней школы имени Героя Советского Союза А.В. Дерюгина Анна Казанская, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, отметила в числе плюсов тот факт, что при общей бухгалтерии возникает меньше ошибок, проще отчетность, возможна автоматизация процессов. "Директора без финансовой нагрузки смогут больше сосредоточиться на учебном процессе, а оптимизация расходов позволит повысить оплату труда. Сокращение бумажной работы позволит больше внимания уделять ученикам и методикам. Освобождение директоров и педагогов от непрофильных задач, например составления отчетности, даст больше времени на развитие образовательных программ, внедрение инновационных методик и индивидуальную работу с учениками", - подчеркнула Дерюгина. По словам директора, доступ к общим ресурсам - методическим базам, курсам повышения квалификации - улучшит профессиональный уровень педагогов. В правительстве региона подчеркивают: отработанные в шести образовательных комплексах эффективные практики будут распространены на все учебные учреждения региона. "Это позволит сделать качество образования одинаково высоким по всей Ярославской области и обеспечить специалистам, работающим в отрасли, достойные условия труда", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250614/obrazovanie-2022799156.html
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ярославская область, образование
Ярославская область, Ярославская область, Образование
Создание новых образовательных комплексов обсуждают в Ярославской области
Власти Ярославской области обсуждают создание новых образовательных комплексов
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Министр образования Ярославской области проводит встречи с руководителями образовательных учреждений для обсуждения вопросов создания новых образовательных комплексов в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В нашем регионе реализован пилотный проект по созданию шести комплексов: одного - в Переславле-Залесском, двух - в Рыбинске, трех - в Ярославле. Анализ результатов и работы показывает положительные сдвиги: наряду с повышением зарплат работников удалось открыть новые возможности для роста качества образования", - цитирует пресс-служба министра образования Ярославской области Ирину Лободу.
Лобода подчеркнула, что правительство региона продолжит работу по созданию образовательных комплексов на всей территории области.
"Образовательные комплексы создаются путем объединения школ и дошкольных учреждений, в ряде округов в комплексы войдут учреждения дополнительного образования. Ликвидации учреждений не будет, как и сокращения педагогических работников", - подчеркнула региональный министр.
По данным областного правительства, обсуждение вопросов создания новых образовательных комплексов уже прошли в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Угличском и Тутаевском округах.
Плюс образовательных комплексов оценили и сотрудники тех школ и садов, которые пока в них не включены, отметили в областном правительстве. Директор Улейминской средней школы имени Героя Советского Союза А.В. Дерюгина Анна Казанская, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, отметила в числе плюсов тот факт, что при общей бухгалтерии возникает меньше ошибок, проще отчетность, возможна автоматизация процессов.
"Директора без финансовой нагрузки смогут больше сосредоточиться на учебном процессе, а оптимизация расходов позволит повысить оплату труда. Сокращение бумажной работы позволит больше внимания уделять ученикам и методикам. Освобождение директоров и педагогов от непрофильных задач, например составления отчетности, даст больше времени на развитие образовательных программ, внедрение инновационных методик и индивидуальную работу с учениками", - подчеркнула Дерюгина.
По словам директора, доступ к общим ресурсам - методическим базам, курсам повышения квалификации - улучшит профессиональный уровень педагогов.
В правительстве региона подчеркивают: отработанные в шести образовательных комплексах эффективные практики будут распространены на все учебные учреждения региона. "Это позволит сделать качество образования одинаково высоким по всей Ярославской области и обеспечить специалистам, работающим в отрасли, достойные условия труда", - сообщает пресс-служба.