https://ria.ru/20250616/obespechenie-2023135462.html

СВР обвинила Британию в разработке терактов против России

СВР обвинила Британию в разработке терактов против России - РИА Новости, 16.06.2025

СВР обвинила Британию в разработке терактов против России

Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, при планировании акций против России разработкой и обеспечением... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:42:00+03:00

2025-06-16T14:42:00+03:00

2025-06-16T14:50:00+03:00

россия

лондон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

великобритания

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, при планировании акций против России разработкой и обеспечением занимается Лондон, а непосредственными исполнителями выступают СБУ или военная разведка Украины, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании. Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20250609/vstuplenie-2021704938.html

россия

лондон

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россия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, служба безопасности украины, украина, в мире