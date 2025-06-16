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СВР обвинила Британию в разработке терактов против России - РИА Новости, 16.06.2025
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14:42 16.06.2025 (обновлено: 14:50 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/obespechenie-2023135462.html
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России - РИА Новости, 16.06.2025
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России
Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, при планировании акций против России разработкой и обеспечением... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:42:00+03:00
2025-06-16T14:50:00+03:00
россия
лондон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
великобритания
служба безопасности украины
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, при планировании акций против России разработкой и обеспечением занимается Лондон, а непосредственными исполнителями выступают СБУ или военная разведка Украины, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании. Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура", - говорится в релизе.
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россия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, служба безопасности украины, украина, в мире
Россия, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Великобритания, Служба безопасности Украины, Украина, В мире
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России

СВР: Лондон занимается разработкой и оперативным обеспечением терактов против РФ

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, при планировании акций против России разработкой и обеспечением занимается Лондон, а непосредственными исполнителями выступают СБУ или военная разведка Украины, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании. Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура", - говорится в релизе.
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РоссияЛондонСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ВеликобританияСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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