https://ria.ru/20250616/obespechenie-2023135462.html
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России - РИА Новости, 16.06.2025
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России
Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, при планировании акций против России разработкой и обеспечением... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:42:00+03:00
2025-06-16T14:42:00+03:00
2025-06-16T14:50:00+03:00
россия
лондон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
великобритания
служба безопасности украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, при планировании акций против России разработкой и обеспечением занимается Лондон, а непосредственными исполнителями выступают СБУ или военная разведка Украины, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании. Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20250609/vstuplenie-2021704938.html
россия
лондон
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, служба безопасности украины, украина, в мире
Россия, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Великобритания, Служба безопасности Украины, Украина, В мире
СВР обвинила Британию в разработке терактов против России
СВР: Лондон занимается разработкой и оперативным обеспечением терактов против РФ