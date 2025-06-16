https://ria.ru/20250616/novgorod-2023116193.html

Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей

Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.06.2025

Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей

Новгородская область планирует подписать 30 соглашений на сумму свыше 20 миллиардов рублей на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:48:00+03:00

2025-06-16T13:48:00+03:00

2025-06-16T16:25:00+03:00

экономика

новгородская область

валдай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/02/1560640201_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_7048e0db6da55e3f5a3a2cfaa7690911.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Новгородская область планирует подписать 30 соглашений на сумму свыше 20 миллиардов рублей на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает областное министерство инвестиционной политики."В дни форума регион планирует подписать 30 соглашений, из которых 14 – инвестиционные с общим объемом вложений свыше 20 миллиардов рублей. Суммарно инвесторы создадут больше 1700 рабочих мест", - говорится в сообщении.Как уточнил вице-губернатор Евгений Богданов, кроме инвестиционных соглашений будут заключены соглашения правительственные, межрегиональные, в сфере образования и поддержки инновационных стартапов. "В рамках форума у нашего региона запланирована насыщенная деловая программа. Стенд Новгородской области в этом году будет отражать природные богатства Валдая, дополненные современной инфраструктурой и непрерывным развитием в регионе экономики, туризма, образования, благоустройства", - приводит пресс-служба слова Богданова. Как уточняет министерство, в оформлении стенда использованы натуральные материалы: дерево, мох, растения. На экранах будут демонстрироваться фильмы об инвестиционном и туристическом потенциале области, её достижениях. Интерактивная картотека позволит гостям стенда познакомиться с крупными проектами, реализуемыми на территории Новгородской области. Кроме того, посетители с помощью VR-очков смогут совершить виртуальное путешествие по Новгородскому кремлю и Большой Валдайской тропе, заключили там. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250615/otdelenie-2022947615.html

https://ria.ru/20250610/novgorod-2022077732.html

новгородская область

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, новгородская область, валдай