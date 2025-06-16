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Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.06.2025
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13:48 16.06.2025 (обновлено: 16:25 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/novgorod-2023116193.html
Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей
Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.06.2025
Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей
Новгородская область планирует подписать 30 соглашений на сумму свыше 20 миллиардов рублей на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:48:00+03:00
2025-06-16T16:25:00+03:00
экономика
новгородская область
валдай
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Новгородская область планирует подписать 30 соглашений на сумму свыше 20 миллиардов рублей на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает областное министерство инвестиционной политики."В дни форума регион планирует подписать 30 соглашений, из которых 14 – инвестиционные с общим объемом вложений свыше 20 миллиардов рублей. Суммарно инвесторы создадут больше 1700 рабочих мест", - говорится в сообщении.Как уточнил вице-губернатор Евгений Богданов, кроме инвестиционных соглашений будут заключены соглашения правительственные, межрегиональные, в сфере образования и поддержки инновационных стартапов. "В рамках форума у нашего региона запланирована насыщенная деловая программа. Стенд Новгородской области в этом году будет отражать природные богатства Валдая, дополненные современной инфраструктурой и непрерывным развитием в регионе экономики, туризма, образования, благоустройства", - приводит пресс-служба слова Богданова. Как уточняет министерство, в оформлении стенда использованы натуральные материалы: дерево, мох, растения. На экранах будут демонстрироваться фильмы об инвестиционном и туристическом потенциале области, её достижениях. Интерактивная картотека позволит гостям стенда познакомиться с крупными проектами, реализуемыми на территории Новгородской области. Кроме того, посетители с помощью VR-очков смогут совершить виртуальное путешествие по Новгородскому кремлю и Большой Валдайской тропе, заключили там. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250615/otdelenie-2022947615.html
https://ria.ru/20250610/novgorod-2022077732.html
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экономика, новгородская область, валдай
Экономика, Новгородская область, Валдай
Новгородская область планирует подписать соглашения на 20 миллиардов рублей

Новгородская область на ПМЭФ может подписать соглашения на 20 миллиардов рублей

© Pixabay / Free-PhotosПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Pixabay / Free-Photos
Подписание документов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Новгородская область планирует подписать 30 соглашений на сумму свыше 20 миллиардов рублей на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает областное министерство инвестиционной политики.
"В дни форума регион планирует подписать 30 соглашений, из которых 14 – инвестиционные с общим объемом вложений свыше 20 миллиардов рублей. Суммарно инвесторы создадут больше 1700 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Как уточнил вице-губернатор Евгений Богданов, кроме инвестиционных соглашений будут заключены соглашения правительственные, межрегиональные, в сфере образования и поддержки инновационных стартапов.
"В рамках форума у нашего региона запланирована насыщенная деловая программа. Стенд Новгородской области в этом году будет отражать природные богатства Валдая, дополненные современной инфраструктурой и непрерывным развитием в регионе экономики, туризма, образования, благоустройства", - приводит пресс-служба слова Богданова.
Как уточняет министерство, в оформлении стенда использованы натуральные материалы: дерево, мох, растения. На экранах будут демонстрироваться фильмы об инвестиционном и туристическом потенциале области, её достижениях. Интерактивная картотека позволит гостям стенда познакомиться с крупными проектами, реализуемыми на территории Новгородской области.
Кроме того, посетители с помощью VR-очков смогут совершить виртуальное путешествие по Новгородскому кремлю и Большой Валдайской тропе, заключили там.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаНовгородская областьВалдай
 
 
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