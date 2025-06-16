https://ria.ru/20250616/netanyakhu-2023212630.html

Нетаньяху назвал цели операции "Восстающий лев"

Нетаньяху назвал цели операции "Восстающий лев" - РИА Новости, 16.06.2025

Нетаньяху назвал цели операции "Восстающий лев"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ключевые цели военной операции в Иране, не исключив, что ее результатом может стать смена власти в этой стране. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:21:00+03:00

2025-06-16T21:21:00+03:00

2025-06-16T21:36:00+03:00

иран

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ключевые цели военной операции в Иране, не исключив, что ее результатом может стать смена власти в этой стране."Я хочу добиться результата. Мы хотим добиться трех ключевых результатов: ликвидация ядерной программы, ликвидация возможности производить баллистические ракеты, уничтожение оси террора. Мы сделаем все необходимое для достижения этих целей ... Свержение иранского режима может стать результатом (операции Израиля - ред.), потому что этот режим слаб ... Мы меняем лицо Ближнего Востока, и мы, безусловно, видим, что в Иране произойдут огромные изменения", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/iran-2023210756.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном