https://ria.ru/20250616/nagrady-2023157648.html

Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи

Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи - РИА Новости, 16.06.2025

Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова сотрудниц белгородской скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, соответствующий... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:27:00+03:00

2025-06-16T16:27:00+03:00

2025-06-16T16:27:00+03:00

общество

россия

владимир путин

ольга любимова

белгород

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова сотрудниц белгородской скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова Любимову Ольгу Сергеевну - фельдшера Разуменского поста скорой помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно); Паровышник Марину Александровну - фельдшера Разуменского поста скорой медицинской помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250207/dtp-1997886271.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, ольга любимова, белгород