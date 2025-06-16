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Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи - РИА Новости, 16.06.2025
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16:27 16.06.2025
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Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи
Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи - РИА Новости, 16.06.2025
Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова сотрудниц белгородской скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, соответствующий... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:27:00+03:00
2025-06-16T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова сотрудниц белгородской скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова Любимову Ольгу Сергеевну - фельдшера Разуменского поста скорой помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно); Паровышник Марину Александровну - фельдшера Разуменского поста скорой медицинской помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно)", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, ольга любимова, белгород
Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Белгород
Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи

Путин посмертно наградил орденом Пирогова 2 сотрудниц белгородской скорой помощи

© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской областиНа месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской области
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова сотрудниц белгородской скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова Любимову Ольгу Сергеевну - фельдшера Разуменского поста скорой помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно); Паровышник Марину Александровну - фельдшера Разуменского поста скорой медицинской помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно)", - говорится в документе.
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