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Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева

Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева - РИА Новости, 16.06.2025

Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева

Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского полковника в отставке Владимира Янгорева, ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:12:00+03:00

2025-06-16T17:12:00+03:00

2025-06-16T17:13:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского полковника в отставке Владимира Янгорева, ветерана Великой Отечественной войны, после нее многократно участвовавшего в подготовке многих военных парадов на Красной площади в Москве. Двадцать седьмого июня Владимиру Янгореву исполнится сто лет. Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Янгорев удостоен ордена "за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность". В январе 1943 года Янгорев был призван на военную службу. Осенью 1944 года его зачислили в Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР (сегодня - Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище). После войны командовал курсантской ротой, впоследствии стал старшим преподавателем в училище. С 1969 года командовал батальоном курсантов. Полковник Янгорев внес большой вклад в подготовку курсантов для участия в парадах на Красной площади.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015875222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, рсфср, владимир путин, александр невский, 80-летие победы в великой отечественной войне