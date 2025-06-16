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Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева - РИА Новости, 16.06.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:12 16.06.2025 (обновлено: 17:13 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/nagrada-2023167055.html
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева
Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского полковника в отставке Владимира Янгорева, ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:12:00+03:00
2025-06-16T17:13:00+03:00
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александр невский
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского полковника в отставке Владимира Янгорева, ветерана Великой Отечественной войны, после нее многократно участвовавшего в подготовке многих военных парадов на Красной площади в Москве. Двадцать седьмого июня Владимиру Янгореву исполнится сто лет. Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Янгорев удостоен ордена "за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность". В январе 1943 года Янгорев был призван на военную службу. Осенью 1944 года его зачислили в Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР (сегодня - Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище). После войны командовал курсантской ротой, впоследствии стал старшим преподавателем в училище. С 1969 года командовал батальоном курсантов. Полковник Янгорев внес большой вклад в подготовку курсантов для участия в парадах на Красной площади.
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россия, москва, рсфср, владимир путин, александр невский, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Москва, РСФСР, Владимир Путин, Александр Невский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева

Путин наградил орденом Александра Невского ветерана ВОВ Владимира Янгорева

© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииВладимир Янгорев
Владимир Янгорев - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Владимир Янгорев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского полковника в отставке Владимира Янгорева, ветерана Великой Отечественной войны, после нее многократно участвовавшего в подготовке многих военных парадов на Красной площади в Москве.
Двадцать седьмого июня Владимиру Янгореву исполнится сто лет.
Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Янгорев удостоен ордена "за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность".
В январе 1943 года Янгорев был призван на военную службу. Осенью 1944 года его зачислили в Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР (сегодня - Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище). После войны командовал курсантской ротой, впоследствии стал старшим преподавателем в училище. С 1969 года командовал батальоном курсантов. Полковник Янгорев внес большой вклад в подготовку курсантов для участия в парадах на Красной площади.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваРСФСРВладимир ПутинАлександр Невский80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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