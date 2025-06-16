https://ria.ru/20250616/nagrada-2023166306.html

Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области

Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025

Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Корочанского района Белгородской области Николая... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:09:00+03:00

2025-06-16T17:09:00+03:00

2025-06-16T17:09:00+03:00

белгородская область

россия

корочанский район

владимир путин

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023165672_0:108:761:536_1920x0_80_0_0_ee70905e67060f0f3273703e37457a7e.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Корочанского района Белгородской области Николая Нестерова, который ранее в числе других белгородских чиновников вступил в ряды подразделения "Барс-Белгород", соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Нестерова", - говорится в указе президента о госнаградах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ноябре 2024 года сообщил, что Нестеров и глава Новооскольского округа Белгородской области Андрей Гриднев приняли решение вступить в добровольческое подразделение "Барс-Белгород". В рядах этого подразделения есть и другие руководители муниципальных районов и округов региона, а также заместители губернатора. Отряд "Барс-Белгород" формируется по поручению президента России. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября 2024 года. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.

https://ria.ru/20250616/nagrada-2023164540.html

белгородская область

россия

корочанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, корочанский район, владимир путин, вячеслав гладков