Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области
Путин наградил медалью главу Корочанского района Белгородской области Нестерова
© Фото : муниципальный район "Корочанский район" Белгородской областиГлава администрации Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров
Глава администрации Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Корочанского района Белгородской области Николая Нестерова, который ранее в числе других белгородских чиновников вступил в ряды подразделения "Барс-Белгород", соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Нестерова", - говорится в указе президента о госнаградах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ноябре 2024 года сообщил, что Нестеров и глава Новооскольского округа Белгородской области Андрей Гриднев приняли решение вступить в добровольческое подразделение "Барс-Белгород". В рядах этого подразделения есть и другие руководители муниципальных районов и округов региона, а также заместители губернатора.
Отряд "Барс-Белгород" формируется по поручению президента России. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября 2024 года. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.