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Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
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17:09 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/nagrada-2023166306.html
Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области
Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Корочанского района Белгородской области Николая... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:09:00+03:00
2025-06-16T17:09:00+03:00
белгородская область
россия
корочанский район
владимир путин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Корочанского района Белгородской области Николая Нестерова, который ранее в числе других белгородских чиновников вступил в ряды подразделения "Барс-Белгород", соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Нестерова", - говорится в указе президента о госнаградах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ноябре 2024 года сообщил, что Нестеров и глава Новооскольского округа Белгородской области Андрей Гриднев приняли решение вступить в добровольческое подразделение "Барс-Белгород". В рядах этого подразделения есть и другие руководители муниципальных районов и округов региона, а также заместители губернатора. Отряд "Барс-Белгород" формируется по поручению президента России. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября 2024 года. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.
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белгородская область, россия, корочанский район, владимир путин, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Корочанский район, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Путин наградил главу Корочанского района Белгородской области

Путин наградил медалью главу Корочанского района Белгородской области Нестерова

© Фото : муниципальный район "Корочанский район" Белгородской областиГлава администрации Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров
Глава администрации Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : муниципальный район "Корочанский район" Белгородской области
Глава администрации Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Корочанского района Белгородской области Николая Нестерова, который ранее в числе других белгородских чиновников вступил в ряды подразделения "Барс-Белгород", соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Нестерова", - говорится в указе президента о госнаградах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ноябре 2024 года сообщил, что Нестеров и глава Новооскольского округа Белгородской области Андрей Гриднев приняли решение вступить в добровольческое подразделение "Барс-Белгород". В рядах этого подразделения есть и другие руководители муниципальных районов и округов региона, а также заместители губернатора.
Отряд "Барс-Белгород" формируется по поручению президента России. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября 2024 года. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.
Врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области
Вчера, 17:02
 
Белгородская областьРоссияКорочанский районВладимир ПутинВячеслав Гладков
 
 
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