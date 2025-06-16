https://ria.ru/20250616/nagrada-2023164540.html

Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области

Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025

Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова, который был... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:02:00+03:00

2025-06-16T17:02:00+03:00

2025-06-16T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова, который был ранен в 2024 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В конце мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Панков. "За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени ... Панкова Дмитрия Александровича - первого заместителя главы администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области", - говорится в документе.

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Наталья Макарова

политика, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков