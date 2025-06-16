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Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
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17:02 16.06.2025 (обновлено: 17:09 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/nagrada-2023164540.html
Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области
Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова, который был... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:02:00+03:00
2025-06-16T17:09:00+03:00
политика
белгородская область
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова, который был ранен в 2024 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В конце мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Панков. "За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени ... Панкова Дмитрия Александровича - первого заместителя главы администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области", - говорится в документе.
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политика, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков
Политика, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области

Путин наградил медалью "За храбрость" врио главы Белгородского округа Панкова

© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округаВрио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков
Врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа
Врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени врио главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова, который был ранен в 2024 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В конце мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Панков.
«
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени ... Панкова Дмитрия Александровича - первого заместителя главы администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области", - говорится в документе.
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ПолитикаБелгородская областьРоссияВладимир ПутинВячеслав Гладков
 
 
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