https://ria.ru/20250616/moskva-2023175636.html

В Москве открылась выставка о роли внешней торговли в годы ВОВ

В Москве открылась выставка о роли внешней торговли в годы ВОВ - РИА Новости, 16.06.2025

В Москве открылась выставка о роли внешней торговли в годы ВОВ

Фотовыставка "Экспорт во имя Победы" начала работу на Гоголевском бульваре в Москве, проект реализовали ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА Новости,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:04:00+03:00

2025-06-16T15:04:00+03:00

2025-06-16T17:46:00+03:00

экономика

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

ссср

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Фотовыставка "Экспорт во имя Победы" начала работу на Гоголевском бульваре в Москве, проект реализовали ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА Новости, сообщает РЭЦ."На 16 стендах ― редкие кадры фотохроники 1941-1945 годов советских фотодокументалистов. Экспозиция посвящена малоизвестной, но оттого не менее значимой странице истории ― вкладу экспортных предприятий СССР в достижение Великой Победы. Выставка будет работать до 13 июля", - говорится в сообщении."Этот год президент Владимир Путин объявил годом Защитника Отечества, кроме того, мы празднуем 80-летие Великой Победы. Наша фотовыставка посвящена экспорту во время Великой Отечественной войны ― малоизвестной, но оттого не менее значимой странице истории. Те, кто вкладывался в Победу тогда, в тылу внесли огромный вклад. Они также, как и герои на фронте, ковали эту Победу собственным тяжелым трудом. И тогда, как и сейчас, во время СВО работники в тылу, сражающиеся на фронте, становятся не только настоящим нашей страны, но и ее будущим, которое неразрывно связано с самоотверженностью тех, кто выбрал служение Отечеству своей профессией и своим призванием. Экспортная деятельность ― важный аспект любой экономики. Военные годы это показали: на деньги, вырученные с продажи товаров за рубеж, закупалось вооружение, которое помогло приблизить Победу. Экспорт товаров, например, сельскохозяйственной продукции, помогал поддерживать экономику страны в условиях войны, когда внутренние ресурсы были истощены. Опыт экспортной деятельности в годы войны стал основой для послевоенного восстановления и развития внешнеэкономических связей нашей страны. Не менее важную роль в поддержке экономики экспорт играет и сейчас. Поэтому развитие экспортной деятельности, поддержка предпринимателей по выходу на внешние рынки ― один из приоритетов новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года", — заявил на открытии выставки председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.На стендах фотовыставки можно увидеть, как война стала мощным стимулом для быстрого развития промышленности, и уже в 1944–1945 годах Советский Союз начал экспортировать за рубеж продукцию более высокой степени переработки: металлы, машины и оборудование, целлюлозу. Стоит отметить, что в 1930-х годах такие поставки практически отсутствовали, несмотря на индустриализацию страны. При этом более технологичный экспорт сопровождался активным экспортом кино и литературы."Развитый и беспрерывный экспорт товаров и услуг является одной из основ процветания экономики страны. Ярким подтверждением этому является экспортная деятельность Советского Союза во время Великой Отечественной войны, примеры которой мы сегодня увидели на выставке "Экспорт во имя Победы". Поставки пушнины, сельскохозяйственной и машиностроительной продукции позволили обеспечить приток в страну необходимых финансовых ресурсов, послуживших достижению всех целей Победы. Но отмечу, что экспортные поставки из России не прекращались никогда. И в 90-е годы, когда страна только выходила на новую траекторию развития, и сегодня, когда в отношении нашего экспорта введено огромное количество санкций. России всегда было что предложить миру. Наша продукция пользуется спросом в зарубежных странах, экспортеры активно выходят на новые рынки. Уверен, что эта выставка способна вдохновить будущих экспортеров на новые свершения, и поможет им ощутить значимость их вклада в развитие и благополучие любимой страны", ― подчеркнул статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.Отдельного внимания заслуживает экспорт кинофильмов и печатной продукции. Поставки кинопродукции за рубеж в 1945 году составили 30 миллионов рублей, а печатной продукции – 15 миллионов рублей. К советскому кино и литературе в 1945 году проявляют интерес по всему миру: от Мексики и Уругвая, во всех странах Европы, США, а также в Афганистане, Египте, Ираке, Китае и многих других странах. Экспорт кинофильмов из СССР в 1945 году по сумме был сопоставим с экспортом нефтепродуктов и занимал порядка 2% от всего объема экспорта СССР.РЭЦ отмечает, что "культура и искусство военного времени не только поддерживали дух бойцов и тружеников тыла, но и служили важным инструментом международной поддержки, укрепляя связи и показывая миру стойкость советского народа". Экспорт советской кинопродукции и литературы тогда был не столько про доходы, сколько про гораздо большее — был частью стратегии укрепления идей и ценностей Победы, героизма бойцов, общности нации."Выставка наглядно показывает, как в суровых условиях наша промышленность, несмотря на утрату многих производственных мощностей, смогла перестроиться под потребности военного времени, и уже в последние годы войны это стало основой для изменения структуры экспорта и начала поставок высокотехнологичной продукции за рубеж. История нашей страны показывает, что не существует удобного времени для модернизации и развития — подлинные прорывы удаются именно в период серьезных вызовов. Это понимание должно помочь нам сосредоточиться на увеличении доли новых решений и технологий в экспорте. Так же, как и тогда, экспортеры ― герои нашего времени, герои экономической войны. И сейчас у нас есть возможность использовать успехи страны в различных сферах и растущий мировой интерес к ним для перехода к новому технологическому укладу. В этом контексте экспорт становится необходимым и важным инструментом для выхода на новый уровень технологического развития", ― уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Ключевым фактором, позволившим изменить эту структуру, стало активное развитие торговли с новыми национальными правительствами дружественных стран. Использование межгосударственных договоров и клиринговых форм взаиморасчетов способствовало укреплению этих торговых связей. Внешторгбанк СССР (сейчас ВЭБ.РФ) во время войны активно привлекал средства для закупок вооружений через свои банки в странах Востока. Так, активно шла работа с Монгольской Народной Республикой.Несмотря на все трудности и лишения военного времени, к концу войны экспорт стал одним из ключевых инструментов формирования будущего технологического лидерства СССР. В 1944–1945 годах структура экспорта значительно изменилась: на внешние рынки начала поставляться советская техника и продукция высокой степени обработки. До войны, несмотря на индустриализацию, организовать экспорт таких товаров из СССР не удавалось ― нас воспринимали преимущественно как поставщика сырьевых ресурсов. Таким образом, Победа получила еще и технологическое измерение, отраженное в послевоенной структуре экспортных поставок Советского Союза. Выставка наглядно демонстрирует, как в условиях военного времени страна смогла совершить настоящий промышленный прорыв и изменить мировое восприятие советской экономики.

https://ria.ru/20250612/korner-2022505474.html

https://ria.ru/20250610/prodvizhenie-2022119349.html

https://ria.ru/20250611/rets-2022212878.html

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экономика, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, ссср, россия, вероника никишина