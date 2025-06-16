https://ria.ru/20250616/moskva-2023148654.html

Экспозиция, посвященная роли экспорта в Победе в ВОВ, открылась в Москве

Экспозиция, посвященная роли экспорта в Победе в ВОВ, открылась в Москве - РИА Новости, 16.06.2025

Экспозиция, посвященная роли экспорта в Победе в ВОВ, открылась в Москве

Выставка "Экспорт во имя Победы" открылась на Гоголевском бульваре в Москве, ее организовали ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА Новости, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:35:00+03:00

2025-06-16T15:35:00+03:00

2025-06-16T15:35:00+03:00

экономика

технологии

россия

москва

ссср

игорь шувалов

вероника никишина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выставка "Экспорт во имя Победы" открылась на Гоголевском бульваре в Москве, ее организовали ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА Новости, сообщает пресс-служба госкорпорации. Экспозиция посвящена вкладу экспортных предприятий СССР в достижение Победы в Великой Отечественной войне. На 16 стендах показаны редкие кадры фотохроники военных лет. Выставка будет работать до 13 июля. "Те, кто вкладывался в Победу в тылу внесли огромный вклад. Они также, как и герои на фронте, ковали эту Победу собственным тяжелым трудом. И тогда, как и сейчас, во время СВО работники в тылу, сражающиеся на фронте, становятся не только настоящим нашей страны, но и ее будущим, которое неразрывно связано с самоотверженностью тех, кто выбрал служение Отечеству своей профессией и своим призванием", – сказал на открытии выставки председатель госкорпорации Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба. На стендах фотовыставки можно увидеть, как война стала стимулом для быстрого развития промышленности, и уже в 1944–1945 годах Советский Союз начал экспортировать за рубеж продукцию более высокой степени переработки: металлы, машины и оборудование, целлюлозу. "Экспортная деятельность – важный аспект любой экономики. Военные годы это показали: на деньги, вырученные с продажи товаров за рубеж, закупалось вооружение, которое помогло приблизить Победу", – отметил Шувалов. Он также сказал, что опыт экспортной деятельности в годы войны стал основой для послевоенного восстановления и развития внешнеэкономических связей Советского Союза. "Не менее важную роль в поддержке экономики экспорт играет и сейчас. Поэтому развитие экспортной деятельности, поддержка предпринимателей по выходу на внешние рынки – один из приоритетов новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года", – прокомментировал глава госкорпорации. Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов отметил, что развитый и беспрерывный экспорт – одна из основ процветания экономики страны. "Ярким подтверждением этому является экспортная деятельность Советского Союза во время Великой Отечественной войны, примеры которой мы сегодня увидели на выставке “Экспорт во имя Победы”. Поставки пушнины, сельскохозяйственной и машиностроительной продукции позволили обеспечить приток в страну необходимых финансовых ресурсов, послуживших достижению всех целей Победы. Но отмечу, что экспортные поставки из России не прекращались никогда. И в 90-е годы, когда страна только выходила на новую траекторию развития, и сегодня, когда в отношении нашего экспорта введено огромное количество санкций", – подчеркнул Чекушов. Он сказал, что российская продукция пользуется спросом в зарубежных странах, а экспортеры активно выходят на новые рынки. "Уверен, что эта выставка способна вдохновить будущих экспортеров на новые свершения, и поможет им ощутить значимость их вклада в развитие и благополучие любимой страны", – заявил замглавы Минпромторга России. Как отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, выставка показывает, как в суровых условиях промышленность, несмотря на утрату многих производственных мощностей, смогла перестроиться под потребности военного времени, и уже в последние годы войны это стало основой для изменения структуры экспорта и начала поставок высокотехнологичной продукции за рубеж. "История нашей страны показывает, что не существует удобного времени для модернизации и развития – подлинные прорывы удаются именно в период серьезных вызовов. Это понимание должно помочь нам сосредоточиться на увеличении доли новых решений и технологий в экспорте. Так же, как и тогда, у нас есть возможность использовать успехи страны в различных сферах и растущий мировой интерес к ним для перехода к новому технологическому укладу. В этом контексте экспорт становится необходимым и важным инструментом для выхода на новый уровень технологического развития", – подчеркнула Никишина.

https://ria.ru/20250528/dialogkultur-2019608818.html

https://ria.ru/20250611/vystavka-2022005661.html

https://ria.ru/20250318/vov-2005588382.html

https://ria.ru/20250609/kater-2021836892.html

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экономика, технологии, россия, москва, ссср, игорь шувалов, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), великая отечественная война (1941-1945)