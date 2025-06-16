https://ria.ru/20250616/moskva-2023083748.html
Столичные фабрики увеличили объем отгрузки одежды более чем на 70%
Столичные фабрики увеличили объем отгрузки одежды более чем на 70% - РИА Новости, 16.06.2025
Столичные фабрики увеличили объем отгрузки одежды более чем на 70%
Московские фабрики увеличили объем отгрузки одежды более чем на 70% в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:00:00+03:00
2025-06-16T12:00:00+03:00
2025-06-16T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московские фабрики увеличили объем отгрузки одежды более чем на 70% в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В Москве активно развивается отрасль легкой промышленности, которая представлена более чем 340 предприятиями. Благодаря всесторонней городской поддержке компании успешно разрабатывают и производят современную одежду и аксессуары, полностью удовлетворяя растущий потребительский спрос. За первые четыре месяца 2025 года московские фабрики увеличили объем поставок на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, столичные производители предлагают широкий ассортимент продукции: от дизайнерской одежды и классических костюмов до спортивной и домашней одежды. В январе-апреле этого года было произведено более 485,6 тысячи единиц мужских трикотажных изделий, а чулочно-носочных изделий – более 517,3 тысячи пар. Это показывает высокий спрос на продукцию московских производителей и их способности оперативно реагировать на потребности рынка.Например, носочная фабрика "Стиль" демонстрирует рост производства – с начала года показатели увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания предлагает разнообразный ассортимент чулочно-носочных изделий, включающий как классические модели, так и современные решения. В каталоге представлены цветные и однотонные носки, модели с принтами, спортивные варианты, подарочные наборы и другие изделия. Новинка предприятия – инновационное направление по производству хлопковых носков с индивидуальным дизайном.По словам генерального директора компании Дениса Зенчука, после модернизации парка вязальных машин фабрика получила возможность внедрять передовые технологии печати, при которых рисунок впечатывается непосредственно в структуру материала. Этот подход повышает износостойкость изделий – они сохраняют цвета даже после 400 стирок.Московские компании продолжают увеличивать производство изделий женского белья из текстильных материалов – с начала этого года было произведено 49,3 тысячи изделий. В номенклатуру продукции вошли различные категории женской одежды: от классических маек и комбинаций до комфортной одежды для дома и других изделий из текстильных материалов.Так, московская фабрика "Черемушки" за первые четыре месяца этого года произвела 103,4 тысячи единиц продукции, а объем отгрузок составил 56,6 миллиона рублей. Отмечается и рост производства – 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели свидетельствуют о стабильном развитии предприятия и его способности конкурировать на рынке, предлагая потребителям качественную продукцию.В планах фабрики – расширение ассортимента за счет выпуска одежды для молодежной аудитории, а также современных топов в стиле минимализм. Новинки будут выполнены из эластичного полотна, иметь практически бесшовный дизайн и посадку по фигуре. Все это отвечает последним тенденциям в мире моды спортивного белья и одежды.
https://ria.ru/20250615/morozhenoe-2022367410.html
https://ria.ru/20250614/akkumulyatory-2022362180.html
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экономика, технологии, москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Анатолий Гарбузов
Столичные фабрики увеличили объем отгрузки одежды более чем на 70%
Фабрики Москвы нарастили объем отгрузки одежды более чем на 70%
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московские фабрики увеличили объем отгрузки одежды более чем на 70% в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В Москве активно развивается отрасль легкой промышленности, которая представлена более чем 340 предприятиями. Благодаря всесторонней городской поддержке компании успешно разрабатывают и производят современную одежду и аксессуары, полностью удовлетворяя растущий потребительский спрос. За первые четыре месяца 2025 года московские фабрики увеличили объем поставок на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Так, столичные производители предлагают широкий ассортимент продукции: от дизайнерской одежды и классических костюмов до спортивной и домашней одежды. В январе-апреле этого года было произведено более 485,6 тысячи единиц мужских трикотажных изделий, а чулочно-носочных изделий – более 517,3 тысячи пар. Это показывает высокий спрос на продукцию московских производителей и их способности оперативно реагировать на потребности рынка.
Например, носочная фабрика "Стиль" демонстрирует рост производства – с начала года показатели увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания предлагает разнообразный ассортимент чулочно-носочных изделий, включающий как классические модели, так и современные решения. В каталоге представлены цветные и однотонные носки, модели с принтами, спортивные варианты, подарочные наборы и другие изделия. Новинка предприятия – инновационное направление по производству хлопковых носков с индивидуальным дизайном.
По словам генерального директора компании Дениса Зенчука, после модернизации парка вязальных машин фабрика получила возможность внедрять передовые технологии печати, при которых рисунок впечатывается непосредственно в структуру материала. Этот подход повышает износостойкость изделий – они сохраняют цвета даже после 400 стирок.
Московские компании продолжают увеличивать производство изделий женского белья из текстильных материалов – с начала этого года было произведено 49,3 тысячи изделий. В номенклатуру продукции вошли различные категории женской одежды: от классических маек и комбинаций до комфортной одежды для дома и других изделий из текстильных материалов.
Так, московская фабрика "Черемушки" за первые четыре месяца этого года произвела 103,4 тысячи единиц продукции, а объем отгрузок составил 56,6 миллиона рублей. Отмечается и рост производства – 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели свидетельствуют о стабильном развитии предприятия и его способности конкурировать на рынке, предлагая потребителям качественную продукцию.
В планах фабрики – расширение ассортимента за счет выпуска одежды для молодежной аудитории, а также современных топов в стиле минимализм. Новинки будут выполнены из эластичного полотна, иметь практически бесшовный дизайн и посадку по фигуре. Все это отвечает последним тенденциям в мире моды спортивного белья и одежды.