https://ria.ru/20250616/mishustin-2023147819.html

Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах

Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах - РИА Новости, 16.06.2025

Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах

Правительство РФ планирует в ближайшие 5 лет направить почти 70 миллиардов рублей на помощь регионам в реконструкции и строительстве очистных сооружений,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:32:00+03:00

2025-06-16T15:32:00+03:00

2025-06-16T15:32:00+03:00

экономика

россия

арктика

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ планирует в ближайшие 5 лет направить почти 70 миллиардов рублей на помощь регионам в реконструкции и строительстве очистных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Подготовлены правила предоставления и распределения субсидий на реконструкцию и строительство очистных сооружений... Начиная с этого года на реализацию таких мероприятий планируется направить почти 70 миллиардов рублей. Правительством определен порядок отбора и распределения субсидий на эти цели", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Средства на эти цели будут направлены регионам в ближайшие пять лет. Субсидии будут выделяться на обновление коммунальных объектов в опорных населенных пунктах, включая Арктику и Дальний Восток, а также новые регионы. При этом в конкурсном отборе смогут участвовать все регионы. Поддержку окажут и отдельным крупным проектам. При отборе проектов, в частности, будет учитываться активность региона в строительстве и реконструкции очистных сооружений на местах за счет собственных или внебюджетных средств, в том числе в малых городах и селах. Мишустин подчеркнул, что важно тщательно контролировать реализацию этих мер на местах. "От состояния воды во многом зависит здоровье граждан и в целом экологическая ситуация в стране", - напомнил он.

https://ria.ru/20250402/pravitelstvo-2008922907.html

россия

арктика

дальний восток

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экономика, россия, арктика, дальний восток, михаил мишустин