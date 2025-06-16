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Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах - РИА Новости, 16.06.2025
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15:32 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/mishustin-2023147819.html
Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах
Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах - РИА Новости, 16.06.2025
Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах
Правительство РФ планирует в ближайшие 5 лет направить почти 70 миллиардов рублей на помощь регионам в реконструкции и строительстве очистных сооружений,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:32:00+03:00
2025-06-16T15:32:00+03:00
экономика
россия
арктика
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ планирует в ближайшие 5 лет направить почти 70 миллиардов рублей на помощь регионам в реконструкции и строительстве очистных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Подготовлены правила предоставления и распределения субсидий на реконструкцию и строительство очистных сооружений... Начиная с этого года на реализацию таких мероприятий планируется направить почти 70 миллиардов рублей. Правительством определен порядок отбора и распределения субсидий на эти цели", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Средства на эти цели будут направлены регионам в ближайшие пять лет. Субсидии будут выделяться на обновление коммунальных объектов в опорных населенных пунктах, включая Арктику и Дальний Восток, а также новые регионы. При этом в конкурсном отборе смогут участвовать все регионы. Поддержку окажут и отдельным крупным проектам. При отборе проектов, в частности, будет учитываться активность региона в строительстве и реконструкции очистных сооружений на местах за счет собственных или внебюджетных средств, в том числе в малых городах и селах. Мишустин подчеркнул, что важно тщательно контролировать реализацию этих мер на местах. "От состояния воды во многом зависит здоровье граждан и в целом экологическая ситуация в стране", - напомнил он.
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экономика, россия, арктика, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Россия, Арктика, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах

Мишустин: на реконструкцию очистных сооружений в регионах направят 70 млрд руб

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ планирует в ближайшие 5 лет направить почти 70 миллиардов рублей на помощь регионам в реконструкции и строительстве очистных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлены правила предоставления и распределения субсидий на реконструкцию и строительство очистных сооружений... Начиная с этого года на реализацию таких мероприятий планируется направить почти 70 миллиардов рублей. Правительством определен порядок отбора и распределения субсидий на эти цели", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Средства на эти цели будут направлены регионам в ближайшие пять лет. Субсидии будут выделяться на обновление коммунальных объектов в опорных населенных пунктах, включая Арктику и Дальний Восток, а также новые регионы. При этом в конкурсном отборе смогут участвовать все регионы. Поддержку окажут и отдельным крупным проектам.
При отборе проектов, в частности, будет учитываться активность региона в строительстве и реконструкции очистных сооружений на местах за счет собственных или внебюджетных средств, в том числе в малых городах и селах.
Мишустин подчеркнул, что важно тщательно контролировать реализацию этих мер на местах.
"От состояния воды во многом зависит здоровье граждан и в целом экологическая ситуация в стране", - напомнил он.
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ЭкономикаРоссияАрктикаДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
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