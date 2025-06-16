https://ria.ru/20250616/mishustin-2023144105.html

Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности

Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности - РИА Новости, 16.06.2025

Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности

Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:15:00+03:00

2025-06-16T15:15:00+03:00

2025-06-16T15:24:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий. Прописано распоряжение о выделении 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций. Дополнительные средства будут использованы на предоставление льготных займов еще 50 производителям", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Российский премьер отметил, что реализация проектов поможет создать более тысячи рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности."Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250616/temp-2023107836.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, фонд развития промышленности