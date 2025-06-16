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Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности - РИА Новости, 16.06.2025
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15:15 16.06.2025 (обновлено: 15:24 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/mishustin-2023144105.html
Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности
Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности - РИА Новости, 16.06.2025
Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности
Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:15:00+03:00
2025-06-16T15:24:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий. Прописано распоряжение о выделении 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций. Дополнительные средства будут использованы на предоставление льготных займов еще 50 производителям", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Российский премьер отметил, что реализация проектов поможет создать более тысячи рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности."Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250616/temp-2023107836.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, фонд развития промышленности
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Фонд развития промышленности
Мишустин рассказал о средствах, выделенных фонду развития промышленности

Мишустин: правительство выделило 20 млрд рублей фонду развития промышленности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в Российской Федерации"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий. Прописано распоряжение о выделении 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций. Дополнительные средства будут использованы на предоставление льготных займов еще 50 производителям", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Российский премьер отметил, что реализация проектов поможет создать более тысячи рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности.
"Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие", - добавил Мишустин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинФонд развития промышленности
 
 
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