https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html

Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР

Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025

Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР

Минобороны России показало видеоролик с кадрами поражения пунктов управления украинских беспилотников с применением дронов-камикадзе "Герань". РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:10:00+03:00

2025-06-16T14:10:00+03:00

2025-06-16T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

покровск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами поражения пунктов управления украинских беспилотников с применением дронов-камикадзе "Герань". В описании к видео отмечается, что замаскированные в заброшенных зданиях пункты запуска и управления БПЛА ВСУ обнаружили российские разведчики в районе Покровска и Новоэкономического в ДНР. "В результате профессиональных действий российских расчетов дронов-"камикадзе" пункты управления БпЛА украинских националистов были уничтожены. Активность работы беспилотников ВСУ в данном районе прекратилась", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html

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покровск

донецкая народная республика

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Уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР МО РФ показало уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР 2025-06-16T14:10 true PT0M15S

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Варвара Скокшина

россия, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины