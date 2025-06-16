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Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
Минобороны России показало видеоролик с кадрами поражения пунктов управления украинских беспилотников с применением дронов-камикадзе "Герань". РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:10:00+03:00
2025-06-16T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами поражения пунктов управления украинских беспилотников с применением дронов-камикадзе "Герань". В описании к видео отмечается, что замаскированные в заброшенных зданиях пункты запуска и управления БПЛА ВСУ обнаружили российские разведчики в районе Покровска и Новоэкономического в ДНР. "В результате профессиональных действий российских расчетов дронов-"камикадзе" пункты управления БпЛА украинских националистов были уничтожены. Активность работы беспилотников ВСУ в данном районе прекратилась", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html
россия
покровск
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4.7
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Уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
МО РФ показало уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
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россия, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР

Минобороны показало уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами поражения пунктов управления украинских беспилотников с применением дронов-камикадзе "Герань".
В описании к видео отмечается, что замаскированные в заброшенных зданиях пункты запуска и управления БПЛА ВСУ обнаружили российские разведчики в районе Покровска и Новоэкономического в ДНР.
"В результате профессиональных действий российских расчетов дронов-"камикадзе" пункты управления БпЛА украинских националистов были уничтожены. Активность работы беспилотников ВСУ в данном районе прекратилась", - рассказали в МО РФ.
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