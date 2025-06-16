https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
Минобороны России показало видеоролик с кадрами поражения пунктов управления украинских беспилотников с применением дронов-камикадзе "Герань". РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:10:00+03:00
2025-06-16T14:10:00+03:00
2025-06-16T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами поражения пунктов управления украинских беспилотников с применением дронов-камикадзе "Герань". В описании к видео отмечается, что замаскированные в заброшенных зданиях пункты запуска и управления БПЛА ВСУ обнаружили российские разведчики в районе Покровска и Новоэкономического в ДНР. "В результате профессиональных действий российских расчетов дронов-"камикадзе" пункты управления БпЛА украинских националистов были уничтожены. Активность работы беспилотников ВСУ в данном районе прекратилась", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html
россия
покровск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
МО РФ показало уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
2025-06-16T14:10
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
Минобороны показало уничтожение "Геранями" пунктов управления дронами ВСУ в ДНР