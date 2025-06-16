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G7 не примет новых решений по замороженным российским активам, заявил Мерц - РИА Новости, 16.06.2025
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20:52 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/merts-2023209025.html
G7 не примет новых решений по замороженным российским активам, заявил Мерц
G7 не примет новых решений по замороженным российским активам, заявил Мерц - РИА Новости, 16.06.2025
G7 не примет новых решений по замороженным российским активам, заявил Мерц
Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:52:00+03:00
2025-06-16T20:52:00+03:00
россия
украина
москва
фридрих мерц
дональд трамп
джо байден
g7
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7, по этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет", - сказал политик, отвечая на вопросы журналистов перед началом первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале издания Welt. При этом участники саммита обсудят конфликт на Украине и вопрос введения новых санкций против России, добавил Мерц. Он призвал президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям, отметив, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администрацией Джо Байдена. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, украина, москва, фридрих мерц, дональд трамп, джо байден, g7, евросоюз, welt, в мире
Россия, Украина, Москва, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Джо Байден, G7, Евросоюз, Welt, В мире
G7 не примет новых решений по замороженным российским активам, заявил Мерц

Мерц: G7 не примет новых решений по замороженным российским активам

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7, по этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет", - сказал политик, отвечая на вопросы журналистов перед началом первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале издания Welt.
При этом участники саммита обсудят конфликт на Украине и вопрос введения новых санкций против России, добавил Мерц. Он призвал президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям, отметив, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администрацией Джо Байдена.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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